A 15 años de la “inolvidable final argentina” en Roland Garros: Gaudio vs. Coria 

El 6 de junio de 2004, Gastón Gaudio y Guillermo Coria protagonizaron una inolvidable final de Roland Garros. Fue la única vez hasta el momento que dos argentinos definieron un torneo de Grand Slam. Pasaron 15 años de aquella final vibrante donde, sin importar el ganador, las banderas de Argentina coparon París. Fue "la final argentina" en Roland Garros.

La rivalidad entre ellos había nacido en los años previos cuando se cruzaron en instancias finales de otros torneos. En 2001, por ejemplo, el Mago Coria le ganó la final de Viña del Mar y festejó como el Matador Salas, algo que a Gaudio no le gustó nada. Una semana después, el Gato lo dejó afuera en los cuartos de final del ATP de Buenos Aires y le "dio el vuelto" con un bailecito para festejar, además de otros gestos desproporcionados para un triunfo en esa instancia. En Hamburgo 2003 se volvieron a encontrar y esa vez ganó Coria, que sufrió calambres durante el partido, pero finalmente logró recuperarse. “¿Qué te pasa, pendejo de mierda? No me mires así porque te cago a trompadas, gil”, le dijo un furioso Gaudio después del saludo final.

Pero la de Roland Garros 2004 fue el mano a mano más importante. La primera (y única) final de Grand Slam para ambos. El que llegaba mejor era el Mago Coria, que en la edición anterior había llegado hasta la semifinal. En cambio el Gato nunca había pasado de la cuarta ronda en la máxima cita en polvo de ladrillo.

El nacido en Rufino era el número 3 del mundo y venía de ganar el ATP de Montecarlo. Y en el Grand Slam dejó afuera a Nikolay Davydenko (Rusia), Pico Mónaco, Mario Ancic (Croacia), Nicolas Escudé (Francia), Carlos Moyá (España) y el británico Tim Henman. Solo perdió un set en su camino a la final, frente a este último (Henman).

El Gato, ocupando el puesto 44 del ránking, dejó en el camino a Guillermo Cañas, Jiri Novak (República Checa), Thomas Enqvist (Suecia), Igor Andreev (Rusia), Lleyton Hewitt (Australia) y z otro compatriota: David Nalbandian. En las primeras rondas necesitó cinco sets, después cuatro, y las siguientes fueron en sets corridos.

En menos de una hora de juego, el Mago se quedó con los dos primeros sets (6-0 y 6-3) y estando 4-3 arriba el público francés empezó a hacer la ola y el Gato comenzó a aplaudir, algo que marcó un quiebre en el partido según el propio Coria: "Ahí empecé a ponerme nervioso".



Ese parcial fue para Gaudio 6-4 y el siguiente terminaría en 6-1, llevando la definición a un quinto set sin tie-break. Pero el santafesino logró levantarse y llegó a estar 6-5 arriba donde tuvo dos puntos de campeonato casi consecutivos. En las dos oportunidades la pelota se le fue ancha. Con el empate 6-6 de Gaudio, la definición debió ser por diferencia de dos. Un tiro ganador del revés a una mano del Gato significó el 8-6, set y título para el oriundo de Adrogué.

De casi tocar la gloria a la caída libre

Aquel partido marcó un antes y un después en la carrera de ambos tenistas. Guillermo Coria sufrió mucho la aparición de Rafael Nadal, ya que le ganó las finales de Montecarlo y Roma en 2005, año en el que obtuvo su último título, el ATP de Umag. A un año de la final, cayó en el puesto 14 del ránking y nunca pudo volver a su máximo nivel logrado entre 2003 y 2004.

Sin dudas, esa final de Roland Garros fue un golpe anímico del cual nunca pudo recuperarse. En 2009, después de muchas idas y venidas por culpa de sus lesiones, se retiró definitivamente. Había intentado dos regresos en Challengers pero no tuvo éxito.

"Fue la mejor enseñanza que tuve como persona", recordó Coria sobre el partido decisivo. "Obviamente que me hubiese gustado ganar. Lloré durante un montón de horas después de esa final. Estuve hecho mierda durante dos días. Pero después de esos dos días me puse a analizar qué me había pasado", señaló. "Me fui dando cuenta de un montón de cosas que había hecho mal. Es justo que me haya pasado. No pedí ayuda, hacía todo solo. Ahí empecé a darme cuenta de un montón de cosas de mi forma de ser que fui cambiando".

Del Top 5 a la falta de confianza

Gastón Gaudio fue el número 5 del mundo en 2005, llegando a ser la primera raqueta de Argentina. Pero en los años siguientes fue noticia más por sus enojos que por ganar títulos. En 2007 amagó con el retiro por los malos resultados y la falta de confianza. Sin embargo, el Gato siguió en actividad y obtuvo su último título en 2010, el Challenger de San Remo. En agosto de 2011 anunció su retiro oficialmente, aunque no competía desde el ATP de Kitzbuhel del año anterior.

