Diego Magno: “Central tiene todo para lograr el ascenso"

Diego “Sacha” Magno dejó una huella imborrable en Central Norte, llegó desde El Carril primero para integrar la primera local del cuervo, pero con el correr de los partidos tardó poco en debutar en el plantel profesional en 2008 en un partido como visitante frente a Mandiyú. Dueño de una gambeta y una picardía prodigiosa, hoy, con 34 años y con un año más de contrato con Chaco For Ever, Magno disfruta de sus vacaciones en el Valle de Lerma.

¿Cómo fue tu temporada en Chaco For Ever?

Por ahí esperaba otra cosa con el tema de resultados, nos quedamos afuera en octavos de final, pero trato de sacar lo positivo siempre.

Estuviste en la cancha el otro día viendo a Central.

Sí, fui con mi hijo y vi a un Central Norte como un equipo muy positivo, un equipo que va para adelante que es lo que quiere la gente. Tiene todo para lograr el ascenso.

¿Fabricio Reyes se asemeja a ese Magno en el ascenso del 2010?

Los veo muy bien a La Perla, está ahí para hacer goles, el equipo es muy importante para lo que él quiere y Reyes le hace bien a Central, tiene muchísimos goles en el club y no cualquiera llega a Central Norte y hace esa cantidad de goles, es un jugador de la zona y quiere al club.

¿Qué recordás y qué te dejó el ascenso en Misiones?

Fue hermoso haber cumplido con el objetivo de ascender con Central. Uno siempre trató de hacer las cosas por el bien del club. Quedará en el mejor recuerdo, en ese momento fue muy difícil por lo que fue el torneo y a mí me sirvió para crecer como futbolista, luego se vivieron muchas cosas lindas para mi en lo personal.

¿Vas a volver a Central Norte?

Uno siempre piensa en eso, a mí me queda un año más en For Ever, quiero cumplir allá, sueño con ascender y estar en una B Nacional. Después se analizará más adelante, pero obviamente que me encantaría volver a Central Norte.

Al menos hay un Magno (su hijo Luis) esperando su oportunidad.

Me encantaría verlo jugar en la Primera de Central, él sabe el sacrifico que tiene que hacer, no es fácil, así como yo hacía el sacrificio de tomar dos colectivos por día para ir a entrenar, él también lo está haciendo, siempre hablo con él. Sería hermoso verlo jugar con esa camiseta que tanta felicidad me dio.

¿Qué significa Central Norte para vos?

Todo significa, muchas cosas me brindó el club, me permitió mostrarme y jugar incluso en una B Nacional, soy un agradecido.