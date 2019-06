Juzgarán al intendente de Paraná en una causa por narcotráfico

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, será juzgado desde septiembre próximo junto a otros 33 acusados de integrar una organización dedicada al narcotráfico, informaron hoy fuentes judiciales.



Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Federal (TOF) de la capital entrerriana, integrado por Lilia Graciela Carnero y Noemí Marta Berros, quienes fijaron la realización del debate para el 19 y 20 de septiembre.



La decisión del tribunal se produjo luego de que la semana pasada, la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación ordenara que se le diera "celeridad" al caso y se fije "a la brevedad" la fecha de inicio del juicio oral.



En esa resolución, los camaristas de la sala IV, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, también rechazaron excarcelar a la ex subsecretaria de Seguridad de Paraná también imputada en la causa, Griselda Bordeira, y avaló la prórroga de prisión preventiva para otros 22 acusados en ese tramo del expediente.



La ex funcionaria está presa desde el 4 de junio de 2018 por presunto "financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes, agravado por haber intervenido en el hecho tres o más personas de manera organizada", recordó Casación en el fallo.



En su momento, el TOF de Paraná rechazó liberarla al sostener que "la imputada en libertad cuenta con la posibilidad cierta de influir en los testigos que serán convocados, no solo por tratarse de personas que habitan en esa ciudad, sino también por su calidad de ciudadana que revistaba en la estructura municipal, donde su autoridad era relevante y lo puede seguir siendo".



En marzo pasado, el mismo tribunal resolvió unificar los dos tramos del expediente y realizar un solo debate en el que se juzgarán a un total de 34 acusados, entre ellos, el intendente Varisco, la ex subsecretaria Bordeira y Daniel "Tavi" Celis, acusado de ser el narco que proveía la droga mediante viajes en avionetas.



En ese fallo, el TOF recordó que "habría existido un acuerdo en septiembre de 2017 entre Varisco y Daniel Celis" donde el intendente "se comprometió a entregar 50.000 pesos mensuales para financiar el comercio de estupefacientes".



Por su parte, el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, procesó en junio de 2018 a Varisco, al concejal Pablo Hernández y a Bordeira por los delitos de "financiamiento, comercialización y adquisición de estupefacientes".



De acuerdo al magistrado, Varisco figura como "financiador y adquiriente" de la droga, Hernández como "adquiriente colaborador" y Bordeira como "adquiriente colaboradora".



En el expediente también están imputados la ex pareja de "Tavi" Celis, Luciana Lemos; Eduardo Celis; Nahuel Celis; Wilber Figueroa Lagos; Jonathan Heintz; Juan Manuel Gómez; Ernesto González; y a Alan Nicolás Viola.



"Tavi" Celis está acusado de ser el "organizador, proveedor y financiador"; Lemos y Nahuel Celis como "colaboradores y asistentes"; y Eduardo Celis como "almacenador y colaborador".



Mientras que Figueroa Lagos está acusado de ser "proveedor", Gómez "adquiriente revendedor", González "adquiriente colaborador" y Viola "colaborador".



La causa penal se inició en mayo de 2018, cuando parte de la banda presuntamente liderada por "Tavi" Celis fue detenida en momentos en que descargaban más de 300 kilos de marihuana desde una avioneta en Colonia Avellaneda, una pequeña localidad cercana a Paraná.



Ante la sospecha de que el sindicado narco tenía vínculos con políticos locales, la Justicia allanó días después la Municipalidad de Paraná, la Legislatura y varios domicilios relacionados al intendente.



Para el juez Ríos, una banda comandada por "Tavi" Celis, junto a Varisco, Bordeira y Hernández, "comercializaron de manera conjunta y organizada cocaína en diversas cantidades", con funciones de "organización, financiación, provisión, distribución, aprovisionamiento, almacenamiento, abastecimiento, venta, reventa y compra" en Paraná y Concordia, y desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Además, la Justicia dictó un embargo de millón de pesos sobre los bienes de Varisco para mantener su excarcelación y dispuso que ya que ejerce "el cargo de presidente municipal de Paraná, se mantenga en el estado de libertad".