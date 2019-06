Las chicas se visten de gala

Será una semana a pura pasión celeste y blanca. Argentina se viste de gala para regresar al Mundial tras 12 años de ausencia, con un debut de altura en el Parque de los Príncipes de París, este mediodía (13 horas de la Argentina) ante una de las grandes potencias, Japón, campeón en 2011 y finalista en 2015.

“El equipo está bien, pero hay que seguir ajustando cosas. Falta fluidez, mejorar la definición y algunos acoples. Lo estamos acomodando. No digo que Argentina dará la sorpresa, pero será un hueso duro de pelar”, señaló esta semana el seleccionador de la Albiceleste, Carlos Borrello.

“Japón tiene jugadoras ordenadas, rápidas y de gran técnica. Serán claves la tenencia, para descomprimir la presión que hacen, la pelota parada y la concentración para no perder las marcas”, añadió el técnico que ya dirigió al equipo en su mejor época, entre 2003 y 2012, cuando jugó dos veces el Mundial (2003 y 2007) y fue campeón de la Copa América en 2006.

Las Nadeshiko, que en Francia extenderán a ocho sus participaciones en el Mundial (todas), son un clásico del máximo nivel del fútbol femenino. Pero los meses previos al gran torneo no han sido los mejores, con derrotas ante Australia, Francia o Inglaterra, una racha que se explica por la juventud del grupo.

Al frente de la formación, su capitana Saki Kumagai es una pieza importante del Lyon, con el que ha ganado cuatro Ligas de Campeones consecutivas.

Defensa o mediocentro, la jugadora de 28 años, campeona mundial en 2011, se destaca por su sangre fría y capacidad para transmitir a sus compañeras.

Fuerza y juventud

“Está claro que queremos ir por el título y quiero estar en la semifinal y en la final en Lyon, aunque no será fácil llegar”, señaló Borello. “Veremos. Nuestra preparación ha sido buena, aunque los resultados no fueron los esperados”‘, insistió antes del torneo en una entrevista con la AFP.

Japón ya se proclamó campeón Mundial en Francia. Ocurrió hace un año en categoría Sub-20 tras ganar a España en la final. Tres jugadoras repetirán torneo y país: Moeka Minami, Riko Ueki y Jun Endo.

El trío ilustra la juventud del grupo dirigido por la ex jugadora Asako Takakura. De las 23 seleccionadas para el Mundial, 11 tienen entre 18 y 22 años.

Argentina, que llega al torneo tras una larga travesía por el desierto -estuvo sin entrenador dos años hasta el regreso de Borrello en 2018-, buscará superar la fase de grupos por primera vez. En su debut, hace 16 años, se cruzó con Japón, que le endosó un 6 a 0.

Tras el duelo ante las niponas, Argentina, encuadrada en el grupo D, jugará el 14 de junio ante Inglaterra y el 19 frente a Escocia.

La Selección albiceleste confía en la calidad de Estefanía Banini, su mediapunta, número 10 y capitana. Los goles los debería poner Sole Jaimes, con pocos minutos en el Lyon, donde jugó los últimos seis meses, logrando el triplete Liga-Copa-Champions. Al menos conocerá todos los secretos de Kumagai.

Probables formaciones

Argentina: Solana Pereyra; Natalie Juncos, Adriana Sachs, Agustina Barroso y Eliana Stabile; Lorena Stabile, Miriam Mayorga, Ruth Bravo y Estefanía Banini; Florencia Bonsegundo y Soledad Jaimes. DT: Carlos Borrello.

Japón: Ayaka Yamashita; Saki Kumagai, Moeka Minami, Aya Sameshima y Rumi Utsugi; Yuka Momiki, Mizuho Sakaguchi, Yui Hasegawa e Hina Sugita; Mana Iwabuchi y Rikako Kobayashi. DT: Asako Takakura.

Árbitro: Stéphanie Frappart (Francia).

Estadio: Parque de los Príncipes (París).

Hora de comienzo: 13.