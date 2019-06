Central Norte cumplió su primera misión

Central Norte sabe mucho de “misiones” catalogadas como imposibles, y sobre todo cuando tuvo que salir de la provincia. El cuervo subió un peldaño más en Misiones, el más importante, que lo deja a un paso del ascenso al Federal A, al vencer a Guaraní Antonio Franco por 1 a 0, en la primera final del Regional Amateur.

Central Norte no la pasó bien en la primera mitad, le costó mucho acomodarse y generar peligro en el área rival.

El franjeado salió con determinación a intentar doblegar a la visita y poco minutos de inicio (8’) casi logra su cometido; tiro de esquina, cabeza de un volante local que terminó despejando Federico Rodríguez casi sobre la línea. Primer llamado de atención para el equipo de Ezequiel Medrán.

Guaraní no bajó el pie del acelerador y continuó buscando la diferencia, dos minutos más tarde Guido Da Silva exigió Mauricio Pegini con un remate rasante. El “uno” cuervo, quien se recupera de una lesión y bajo a atenta mirada de cuerpo técnico, tuvo un gran intervención y despejó el peligro.

El azabache padecía los embates del rival, sobre todo porque su mediocampo no estuvo sólido, le faltó un poco serenidad para organizar juego.

Como si esto no fuera poco, el técnico de Central sufrió una baja defensiva, a los 14’ Leandro Beterette tuvo que dejar en campo de juego por lesión.

El cuervo, con mas convicción que buen juego, encontró algunos espacios para poner en apuros a Guaraní.

A los 19’ Fabricio Reyes avisó de cabeza, ganó en lo alto pero no logró darle violencia ni dirección al remate.

El franjeado, superior a la visita, dejó pasar un clara oportunidad de ponerse en ventaja, Enrique Villalba se encontró un rebote y de cabeza la mando a las manos de Pegini.

Sobre el final de primer período, los dirigidos por Medrán encontraron un enorme premio de pelota parada. Ahí el cuervo hizo los deberes y de jugada preparada Diego Núñez marcó el primer y único gol del partido. Tiro de equina de Marcos Valsagna, Fabricio Reyes bajó de cabeza y habilitó al Nivi Núñez, quien en clara posición adelantada y desde el suelo, convirtió su tanto número 12 con la camiseta de Central.

En la segunda mitad el azabache no sufrió sobresaltos, con el marcador a favor, que le otorgó mayor tranquilidad y solidez, aguantó la ventaja y apostó al contragolpe, un arma que maneja muy bien.

Apaza tuvo en sus pies la chance de aumentar la diferencia de tiro libre, pero no estuvo certero en el remate y la pelota terminó saliendo por muy poco.

A poco de final, Aaron Varela dejó pasar una inmejorable oportunidad, ganó en velocidad pero se apresuró a definir y remató a las manos de Eduardo Flores, arquero local.

Central Norte cumplió con éxito su primera misión y quedó a un paso de lograr el tan ansiado ascenso al Federal A.

El resultado:

GUARANÍ 0 C. NORTE 1

E. Flores M. Pegini

F. Domínguez L. Beterette

E. Villalba F. Rodríguez

R. Rodríguez P. Krupoviesa

G. Díaz E. Buruchaga

R. Ferreira P. Figueroa

M. Comes O. Young

C. Fileppi M. Iglesias

E. Klyniauk M. Valsagna

H. Troche D. Núñez

G. Da Silva F. Reyes

DT: M. Dutto DT: E. Medrán

Gol, PT: 41’ Diego Núñez (CN). Cambios, PT; 14’ Fausto Apaza por Beterette (CN). ST: 12’ Horacio Rivas por Klyniauk (G) y Adrián Yagusieczco por Ferreira (G), 27’ Aaron Varela por Reyes (CN), 35 Altamirano por Da Silva (G) y Nicolás Issa por Núñez (CN).

Jornada: Final de ida

Estadio: C. Fernández

Árbitro: Sergio Pérez