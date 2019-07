El tema de los descensos pone a la Superliga al borde de un cisma

La negativa de la eliminación del sistema de promedios o de la reducción del número de descensos, que había sido acordado por los dos bloques de clubes de primera división de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) sitúa a la organización del fútbol argentino “al borde de un cisma”, que podría producirse en la reunión de este martes.

Una fuente del Comité Ejecutivo de AFA contó que “la televisión quiere llegar a un torneo de 22 equipos (que implica mantener los cuatro descensos), pero este martes puede haber una ruptura entre los clubes de la Superliga porque hay un acuerdo que no se está cumpliendo”, reveló el portavoz

“El acuerdo era quitar el sistema de promedios o bajar el número de descensos”, advirtió este lunes un vocero que participará del cónclave de este martes, que será la continuación de la reunión de la semana pasada, que decidió pasar a un cuarto intermedio.

En este sentido, la fuente anticipó que “si no hay un consenso entre los dos grupos de clubes, como se intentó lograr hasta ahora, este martes se vota y puede haber una ruptura. La idea es votar porque hay un grupo de unos diez clubes con una postura muy fuerte en cuanto a cumplir el acuerdo, hay mucha bronca y calentura”, apuntó.

El grupo de los clubes que exigen cumplir el acuerdo de abolir los promedios o, en su defecto, de bajar el número de descensos de cuatro a dos, está integrado a priori por Colón de Santa Fe, Patronato de Paraná, Argentinos Juniors, Lanús, Banfield, Rosario Central, Newell‘s, Estudiantes, Gimnasia y San Lorenzo.

En tanto, el bloque de las entidades que están en contra de suprimir los promedios y de reducir el número de descensos está compuesto, en principio, por River, Boca, Racing, Independiente, Huracán, Defensa y Justicia, Godoy Cruz de Mendoza, Talleres de Córdoba y Unión de Santa Fe.

En cuanto a las negociaciones para llegar al acuerdo, un dirigente de la Superliga recordó que “quitar los promedios o bajar los descensos fue parte de las conversaciones para dejar en suspenso la quita de los seis puntos a San Lorenzo y a Huracán”.

Consultado sobre las consecuencias de la reunión de la Superliga de este martes (será en las oficinas que la organización tiene en Puerto Madero), la fuente sostuvo que “siempre trabajamos para llegar a un consenso y un acuerdo en el que no hiciera falta llegar a una votación que dividiera más las aguas y dejara heridos, pero el acuerdo no se está cumpliendo. Este martes vamos a votar y puede haber una ruptura”, adelantó.