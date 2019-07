Alisson: “Estamos preparados para todo, incluso para los penales"

El arquero del seleccionado brasileño Alisson Becker aseguró que su equipo llega a la semifinal de la Copa América ante Argentina “preparado para todo, incluidos los penales”, instancia de definición que puede darse en caso de empate tras los 90 minutos y un eventual tiempo extra de media hora.

“Estamos preparados para todo, incluso para los penales, pero también para ganar en el tiempo reglamentario. Sabemos que el fútbol tiene circunstancias y éstas pueden llevar a los penales y estamos listos para ello”, asumió el futbolista del Liverpool inglés.

Alisson, que ostenta la valla invicta en el torneo tras cuatro partidos, consideró que el partido de este martes en el estadio Mineirao de Belo Horizonte se dará entre equipos “muy igualados”, caracterizados por “defender muy fuerte” y disponer “calidad en el ataque”.

Le restó importancia a la posibilidad de convertirse en héroe de su equipo si la semifinal se define desde los doce pasos. “Los penales pueden consagrar a un arquero pero no pienso en eso porque si atajo un penal y mis compañeros no convierten los suyos no importa. Lo importante es que cada uno haga su parte”, entendió.

También relativizó su buena racha ante el astro argentino Lionel Messi, al que eliminó de las últimas dos Ligas de Campeones de Europa con Roma de Italia y Liverpool.

“Cada partido tiene su historia, el partido de la Roma tuvo su historia, el del Liverpool otra, afortunadamente fueron historias en las que pudimos ganar. Pero me interesa lo colectivo, en los dos casos conté con equipos que juegan colectivamente. Aquí no será diferente”, concluyó.