Un salteño pescó un extraño ejemplar en el río Bermejo: se trata de una especie hasta ahora desconocida

Luis “Lucho” Gorjón, un veterano pescador salteño, extrajo por obra del azar un extraño ejemplar en el río Bermejo. “Estaba pescando unos bagres días atrás, había poco pique y el nivel del río estaba muy bajo. Cuando ya estaba por desistir y comencé a recoger la línea, se enganchó en el anzuelo un extraño pez”, contó Gorjón.

“Era de cuerpo delgado, de unos 20 centímetros, con una bifurcación en la cola como las tijeretas. Carecía de escamas normales y tenía una especie de pico o trompa, con la boca en la parte inferior. Muy raro. Ninguno de los que me acompañaba tenía una idea de qué animal se trataba”, relató el hombre a El Tribuno.

“Aún me dura el asombro, el estupor, todas esas cosas. Es la primera vez que veo un pez como ese. Al no saber de qué especie se trataba le tomé unas fotografías con el celular y rápidamente lo devolví al agua. No había sufrido heridas graves”, concluyó Lucho.

El pez fue extraído del río Bermejo, en el tramo que atraviesa la zona de Pozo Verde - La Esperanza (Departamento Rivadavia), a unos 40 kilómetros de La Unión.

Investigaciones científicas

Un informe publicado recientemente por la fundación Miguel Lillo (Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación”, da cuenta del descubrimiento de una nueva especie en los ríos norteños.

De acuerdo a los estudios de un equipo de científicos, la especie se denomina Farlowella azpelicuetae. ‘Es la segunda especie de Farlowella que se describe para Argentina pero las especies más parecidas y presumiblemente relacionadas habitan en la cuenca Amazónica‘, explica el estudio.

En cuanto a sus características que describen los investigadores, la Farlowella “tienen el cuerpo muy alargado y un hocico prominente y levemente espatulado. La coloración en general es parda y se mimetizan con troncos sumergidos de los cuales también probablemente se alimenten”. Luego agrega, que “como en todas las viejas del agua, la boca está dirigida ventralmente y tiene forma de disco, permitiéndoles comer mientras reposan. Esta especie en particular no vive en zonas de aguas rápidas, pero en otras viejas del agua, ese disco oral les permite adherirse a piedras y no ser arrastradas por la corriente”.



En cuanto al interés que despierta este hallazgo, resaltan que “es el único representante del grupo de Farlowella nattereri (que compartiría un ancestro evolutivo en común) en el sistema del Río de la Plata. Esto podría tener implicancias en la biogeografía de las principales cuencas de Sudamérica y sus tiempos de divergencia efectiva”. Aclaran, además, para dilucidar esas cuestiones, sin embargo, habría que elaborar antes una hipótesis filogenética (de relaciones evolutivas) de las especies del género y quizás compararla con la de otros organismos que tengan distribución similar.