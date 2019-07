Pedirán multas económicas para funcionarios por la "causa Arenales"

Desde hace ocho años que la contaminación del río Arenales no encuentra un cauce. Los vecinos, que se inundaron en el 2011 y posteriormente presentaron un amparo colectivo por contaminación del afluente contra la Municipalidad, el Gobierno provincial y Néstor Marozzi SRL, planean un nuevo movimiento judicial. Pedirán una multa económica para funcionarios provinciales y municipales por incumplimiento de las órdenes judiciales que emitió en 2017 el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, y que ratificó la Corte de Justicia.

"Van a llegar las épocas estivales y no se hizo ninguna obra sobre el amparo que presentamos. Es una preocupación de todos los años. En febrero estuvimos a punto del desborde del río, se socavó el margen izquierdo, casi un metro hacia donde está el barrio. Tenían que desmalezar, limpiar y no hicieron nada. En realidad los políticos prometen pero no cumplen. El intendente Sáenz nunca llegó a pararse al margen del río con nosotros", aseveró Verónica Moyano, vecina del barrio 13 de abril. La misma mujer guió a la comitiva de funcionarios políticos y judiciales durante la inspección ocular que encabezó en marzo el juez Domínguez, en la que advirtió que no se cumplía el fallo que se emitió en 2017.

Inspección

Cuando realizó la inspección, el juez Domínguez le llamó la atención a los funcionarios sobre las familias asentadas dentro de la línea de ribera. Situación que, advierten, se agravó al punto de llegar al enfrentamiento entre vecinos, que son agredidos al denunciar este drama. Hace dos días un hombre fue golpeado en la cabeza y le fracturaron un brazo. "Es tierra de nadie", aseguró el abogado que representa a los vecinos, Pedro Arancibia. "Continúan los asentamientos irregulares al margen del río, desde casas prefabricadas hasta de material sobre la línea de rivera o dentro, y cada vez hay más. Llamativamente la situación se agravó en los últimos dos años, hay una zona liberada de descontrol total. El Gobierno provincial debe controlar que no haya asentamientos en zonas peligrosas. Los fiscales deberían poner alguna consigna en la zona luego de las denuncias, sino la gente queda sola", solicitó el letrado.

El fallo que emitió Domínguez data de 2017. Fue apelado por la Provincia y Marozzi, y llegó a la Corte, que un año después ratificó la sentencia. "La sensación que hay es que tenemos una sentencia impecable del máximo tribunal, que dio lugar a proteger un derecho constitucional, el de la salud pública y el ambiente, pero no se cumple", resaltó Arancibia. Por ese motivo aseguró que luego de la feria judicial solicitarán astreintes (multas judiciales) para funcionarios "por incumplimiento de las órdenes judiciales", aseguró el abogado, al mismo tiempo que resaltó que las multas se dieron en otro caso ambiental, como el del Riachuelo.

Esta no será la única herramienta judicial presentada contra funcionarios en esta causa. También fueron denunciados penalmente por incumplimiento de las órdenes judiciales.

"Cuando viene el juez Domínguez ahí aparecen todos, pero no ven nuestra situación del día a día. Los días de lluvia no dormimos en 13 de Abril ni en Angelita ni en Ceferino. Es una situación muy traumática no solo para nosotros, sino también para los niños, que cuando llueve preguntan qué comienzan a levantar. Estamos a15 minutos del centro de la ciudad, es una total falta de respeto", advirtió la vecina.

Arancibia indicó que la falta de limpieza de los basurales y malezas son fácilmente perceptibles. "Desde el puente de la Tavella a ambos lados se ve claramente. Si vas subiendo el río hasta el puente de la calle Córdoba también, o desde ese mismo puente al de la avenida Paraguay a ambos lados hay neumáticos, basuras, escombros", advirtió.

El juez mandó que se presente un plan sanitario de emergencia en el que la Provincia deberá marcar un cordón sanitario, realizar campañas de concientización, demarcación de un mapa sociodemográfico para un posterior diseño de programas sanitarios. Mientras que ordenó a la Municipalidad a realizar un control de malezas, colocar cartelería de advertencia y limpieza del curso del río. También solicitó un plan de monitoreo y manejo con saneamiento de basurales y prevención futura de ellos, construcción de defensas en puntos críticos; saneamiento cloacal, traducido en el inmediato cese de vertido de líquidos cloacales que realiza actualmente Aguas del Norte sobre el río. Además ordenó la forestación de espacios recuperados y la delimitación de la línea de ribera, evitando la instalación de familias en las zonas comprendidas en ella.