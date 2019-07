Gustavo Fernández conquistó Wimbledon por primera vez y hace historia

Gustavo Fernández vuelve a hacer historia en el tenis adaptado ya que por primera vez el argentino conquistó Wimbledon y llegó al número 1 del ranking mundial, después de derrotar al japonés Shingo Kunieda por 4-6, 6-3 y 6-2. El cordobés viene teniendo un año de ensueño, después de ganar en Australia y Roland Garros, los dos primeros Grand Slams del año.

Gusti Fernández, de 25 años e hijo del destacado exbasquetbolista de la Liga Nacional y actual entrenador de Estudiantes de Olavarría, Gustavo Ismael Fernández, logró su quinto Grand Slam de su carrera en un lugar que hasta ahora le había sido esquivo: El Lobito había perdido las finales de 2017 y 2018 y pudo tomarse revancha este año.

What it means to be #Wimbledon wheelchair singles champion…



Argentina's @gustifernandez4 wins his first singles title at The Championships and his third consecutive singles Grand Slam by coming back from a set down to beat Shingo Kunieda 🇦🇷 pic.twitter.com/z4VzmjF75w