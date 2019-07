Los Benavides, en el top cinco del Silk Way Rally

La segunda fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country de la FIM llegó a su fin tras los 5.000 kilómetros de competencia en el Silk Way Rally, que se llevó a cabo en Rusia, Mongolia y China. Los salteños Kevin y Luciano Benavides cerraron una gran carrera, con el cuarto y quinto puesto, respectivamente, en la general.

Los salteños no pasaron desapercibidos debido a que Kevin fue el piloto que más etapas ganó, ayer sumó la cuarta y Luciano continúa en el podio del Mundial y es el mejor piloto junior.

El ganador del Silk Way Rally fue el británico Sam Sunderland (KTM) con un tiempo total de 26h 12m 47s; segundo fue el estadounidense Andrew Short (Husqvarna) y tercero el francés Adrien Van Beveren (Yamaha). Kevin (Monster Energy Honda Team) terminó cuarto a 21m 37 del ganador y Luciano (Red Bull KTM Rally Factory Team) a 36m 50s.

“Hice una buena etapa, gané la especial, pero no fue suficiente. Me quedé a muy poco del podio y con un sabor agridulce. En el balance general estoy contento porque gané cuatro etapas, más que todos los participantes. Me sentí bien, con buena velocidad. Pude andar rápido a pesar de las adversidades, como el día que tuve el problema con el tornillo del soporte del freno. Perdí tiempo allí y también con un error de navegación. Son unos 40 minutos que podía haber cambiado la situación. Quedé muy cerca del podio (a 36 segundos), con esta última etapa, pero en general estoy contento porque me sentí bien de forma y el trabajo fue bueno. Hay que continuar trabajando para mejorar el resultado final”, dijo el mayor de los Benavides.

Luciano, del Red Bull KTM Factory Team, fue octavo en el último tramo, mientras que finalizó quinto en el tiempo acumulado de la segunda fecha. “En general me fue muy bien, logré hacer un paso hacia arriba, que fue pelear con los de adelante, estuve toda la carrera en el podio, excepto en los últimos días cuando me perdí y cuando me penalizaron por olvidarme la tarjeta”, indicó.

Luego expresó: “El quinto puesto queda corto para lo que hice, fue mi mejor carrera en cuanto a ritmo y velocidad, estoy feliz de haber estado en la pelea con los mejores y contento de estar tercero en el Mundial y primero en la categoría junior. En la última etapa salí muy tranquilo, a terminar. Ha sido una carrera durísima igual que un Dakar, por eso estoy muy contento”.

La próxima fecha del Mundial será el Atacama Rally desde el primero de septiembre.