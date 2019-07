Hubo acuerdo entre UTA y Saeta y no habrá paro hoy ni mañana en Salta

Los colectivos circularán normalmente hoy y mañana luego de que la Delegación Salta de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y representantes de Saeta llegaran a un acuerdo mediante el cual se les garantiza a los trabajadores el pago de aumento salarial que reclaman: 20% correspondiente a junio, julio y agosto, más una recomposición salarial única de 16 mil pesos, a pagar en tres cuotas, por abril y mayo, una vez que el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación lo homologue.

Ayer, en la sede de la cartera nacional, se realizó una nueva reunión paritaria entre los trabajadores y los empresarios, nucleados en la Fatap (Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros), en la que, si bien no se llegó a un acuerdo para el conflicto en general, hubo solución para los colectiveros de Salta, Santa Fe y parte de Buenos Aires.

Del encuentro participó el titular de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta (AMT), Federico Hanne, quien expuso ante las partes que Saeta está en condiciones de hacer frente al aumento requerido por los trabajadores una vez que se llegue a un acuerdo. El funcionario provincial destacó que en Salta se hicieron las cosas de forma ordenada, lo que permite cumplir con el aumento y gestionar ante Nación un incremento en las partidas que destina a la provincia para cubrir parte del servicio. Ante la falta de acuerdo en general en el resto de las provincias, la UTA confirmó el paro para hoy y mañana en esos distritos. No es el caso de Salta, en donde la UTA no realizará la medida ya que la Provincia garantizó el pago de lo reclamado.

Una vez conocido el resultado de la negociación, el secretario general de la Seccional UTA Salta, Miguel Barrera, confirmó a El Tribuno que en Salta el servicio de colectivos será absolutamente normal. "Saeta asumió el compromiso de hacer frente a los salarios con el incremento del 20 por ciento más el bono, para lo cual conseguirán los fondos a través de Nación", dijo.

"Las únicas provincias que pudieron despegar del conflicto son Salta, Santa Fe y la parte de Buenos Aires que no estaba agrupada en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires)", detalló Barrera. El AMBA es el sector de Buenos Aires cuyo sistema de transporte es administrado por Nación y que no estaba en conflicto.

Ante la falta de acuerdo, se espera ahora que el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación dé por cerrado el proceso que va a determinar el aumento. De esta manera, las empresas que puedan pagar lo harán y, las que no, seguramente enfrentarán medidas de fuerza de los trabajadores.

"La paritaria no tuvo final feliz a nivel nacional porque hay posiciones muy encontradas, donde la mayoría de las provincias no tienen una autoridad centralizada en el tema del transporte, por lo que cada municipio se hace cargo de la situación y esto hace que la realidad del sector empresarial esté en situaciones disímiles en los distintos lugares", explicó Hanne a El Tribuno.

Además, expuso: "Nosotros lo que planteamos en la reunión es que la situación de las empresas que no pueden hacer frente al aumento no se puede tomar de manera global y que nosotros venimos trabajando muy fuertemente para hacer un sistema ordenado. No hay ninguna empresa en la provincia que tenga un atraso salarial, se pagaron todos los aguinaldos".

"Además, hay actualizaciones tarifarias que hemos hecho en tiempo y forma, lo que nos permite tener a nivel provincial, tanto en Área Metropolitana como en el interior, el boleto más barato del país, pero aún así es un sistema que está saneado y es sustentable", destacó.

En la misma línea, Barrera consideró: "A pesar de la amargura que nos provoca que los colegas de otras provincias no puedan conseguir lo que logramos nosotros, también nos produce satisfacción tener soluciones para los trabajadores en Salta", y que "afortunadamente en la provincia hay un ordenamiento totalmente diferente al resto de los distritos del país en cuanto al transporte. Desde que el Gobierno se hizo cargo del sistema de transporte en 2004, el colectivero no salía a protestar por el salario como lo hizo el viernes pasado".

"Por suerte en Salta, quienes están a cargo del sistema de Saeta lo están llevando de una manera muy ordenada y es por eso que el trabajador no tiene tantos problemas", admitió el líder de la UTA.

Conflicto en puerta por la seguridad de los choferes

El martes venció la conciliación obligatoria por el reclamo por hechos de violencia.

La buena noticia en la jornada de ayer fue el acuerdo y consecuente levantamiento del paro de colectivos, la mala es que el martes finalizó el plazo de la conciliación obligatoria en el marco del reclamo de los choferes por la inseguridad.

“Ayer (por el martes) venció el plazo y los empresarios quisieron cerrar el acta pero no lo permitimos porque consideramos que los hechos de inseguridad van a seguir ocurriendo”, denunció Barrera y relató: “Pedí que se libere a las partes para poder llevar adelante una medida, por lo que me pidieron cinco días más de plazo en conciliación para que se puedan sentar nuevamente las partes y tratar de encontrar una salida que, hasta el momento, no se encontró”.

El titular de la delegación Salta de la UTA dijo que “terminamos un conflicto en materia salarial y estamos iniciando otro en materia de inseguridad”. “Esperamos que, así como se comportó nuestro representante en Buenos Aires, también se sienten a escuchar al trabajador pidiendo seguridad”.

“Nosotros pusimos toda la voluntad de nuestra parte para destrabar el conflicto, acatamos la conciliación obligatoria y extendimos un nuevo plazo voluntariamente, así que lo que esperamos ahora es tener respuesta por parte de los responsables de Seguridad y de las empresas también”, manifestó.

Finalmente, sostuvo que “sabemos que la seguridad la tiene que brindar el Estado, pero también consideramos que el empresario tiene que saber que ellos son responsables solidarios por cada empleado que hoy presta servicio para Saeta y las empresas de las que ellos son dueños”.

“Por eso me gustaría que en estos últimos cinco días en que estamos en conciliación antes de llegar a tomar una medida de fuerza, sentarnos a dialogar para encontrar una salida porque es lamentable que salgamos de un conflicto tan grande como el que hubo para llegar a un acuerdo salarial y que tengamos que volver a parar por otro tema que es fácil solucionarlo”, sentenció.