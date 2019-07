“La gente no se merece un gobierno donde la corrupción sea una política de Estado”

Marcelo Lara Gros, intendente con casi tres mandatos al frente de la ciudad de Orán, aparece hoy en el arco de candidatos a ocupar una banca en el Senado de la Nación, por el frente Consenso Federal. Su candidatura, según sus propias palabras, fue un ofrecimiento directo del gobernador Juan Manuel Urtubey y aunque su posición política lo deja a medio camino entre renovadores y justicialistas, afirma que los partidos son meros instrumentos para el crecimiento social y económico de un país. Además de intendente fue diputado provincial, convencional constituyente y también asesor de partidos provinciales en la Convención de la reforma constitucional del 94. Asegura que Argentina se merece un gobierno sin la corrupción del kirchnerismo y negó rotundamente que Urtubey haya formado parte de esa línea política.

- ¿Qué diferencia a Consenso Federal del macrismo o el kirchnerismo?



- La verdad que kirchneristas no somos ni nos gustaría serlo nunca. No estoy de acuerdo con esa política que llevaron a cabo que tiene cosas buenas, pero a un costo institucional muy alto, con la corrupción que se hizo política de Estado. Hoy tenemos una candidata a vicepresidente investigada y con muchísimos problemas en la Justicia y a varios de sus exfuncionarios condenados y eso no puede ocurrir. Creo que antes de lanzarse a alguna candidatura hay que aclarar la situación general de estos candidatos. No creo que la Argentina se merezca tener un gobierno con tan malos antecedentes. Tampoco quiero lo actual, donde las reglas de mercado marcan la agenda social y es lo único que les interesa y dejan a la gente en segundo plano. Los argentinos nos merecemos mucho más que esto.

- Con este panorama ¿Por qué cree que Lavagna-Urtubey es la alternativa entre esa polaridad?

- Es muy importante tener a un candidato con la experiencia de Roberto Lavagna, que sacó al país de la crisis y esto nadie lo puede dudar. Me acuerdo en las vacaciones de 2001, siendo aún un niño, mi hijo me dijo si nos estábamos quedando sin Argentina y la verdad es que de esa crisis salimos gracias a Lavagna. Después, todo ese esfuerzo en la época de Cristina Kirchner se vino abajo y llegamos a este Gobierno que salió con todo el empuje, pero parece que no pudo o no quiso hacer las cosas. Hoy vemos la cantidad de gente que está sufriendo, no solo por no poder pagar la luz, sino por el alimento diario y eso es grave.

- ¿Cómo se hace para ofrecer una alternativa en medio del desgaste en la figura del político?

- La figura del político se sigue desgastando y eso es innegable. Como país tenemos derecho a que los gobernantes sean un ejemplo de honestidad; es una cosa fundamental. Creo que el mayor desgaste se produce cuando un político dice una cosa y después dice otra. Por ejemplo el caso de un discurso de Sergio Massa en Mar del Plata que me causó impresión por lo que habló de la expresidente y ahora está en esa misma línea o cuando uno lo escuchaba a Alberto Fernandez referirse a Cristina Kirchner, que fue lo peor que había tenido el país y que nos llevó a esta situación y hoy es el candidato que ella puso para la presidencia. Creo que Macri y Cristina son socios; uno nos mete miedo con Cristina y Cristina se hace un poco a un costado y vende, pero en Argentina queremos ver a políticos serios con convicciones y con palabras.

- Usted tiene una visión muy crítica de lo que fue el kirchnerismo, pero Urtubey integró esa línea...

- No creo que Urtubey haya sido parte del kirchnerismo. Fue peronista pero el peronismo y el kirchnerismo son cosas totalmente distintas. Si creo que el kirchnerismo en su momento tuvo buenas cosas, por ejemplo ampliar la contención social a tanta gente través de la jubilación universal, pero lo que no se puede justificar, por más cosas buenas, es el nivel de corrupción que hubo en ese gobierno.

- ¿Cómo surgió su candidatura?

- El gobernador Urtubey me pidió que lo acompañe en este período porque yo era de los intendentes que ya no iba a renovar su mandato. Este es mi último gobierno al frente de la municipalidad de Orán y la propuesta llegó por ahí. Los intendentes siempre pedimos una vicegobernación o una diputación nacional y mi nombre surgió porque yo ya había decidido no ser intendente de nuevo. Al final se dio este ofrecimiento del gobernador a quien no podía decirle que no.

- ¿Por qué dice que no podía negarse?

- Urtubey nos dignificó a los intendentes. Con la descentralización tuvimos mucha obra pública y ayuda social directamente a los municipios. Urtubey me dijo que lo que le interesaba era seguir con su política de descentralizar y que nunca dentro de su espacio, un senador nacional fue del interior de la provincia. Esta política a mí me permitió por ejemplo abrir las Escuelas de Familias que tuvieron un premio internacional. Llevamos agua, luz y gas a casi todos los hogares. Hoy me duele encontrarme con gente que pudo acceder al gas, pero que tuvo que volver a cocinar con aserrín porque no puede pagar la boleta. Me duele que la gente no pueda pagar sus remedios, por más que tenga obra social, porque han aumentado tanto que no los puede comprar.

- ¿Qué queda del Marcelo Lagra Gros renovador?

- Yo tengo un drama: los peronistas no me aceptan y los renovadores creen que no soy renovador. Yo me formé en la doctrina social católica donde los partidos son meros instrumentos, pero sí tenemos principios. Creo que, al menos en los partidos tradicionales, no hay diferencias de base: todos buscamos la justicia social, la solidaridad. Todo pasa por formar grupos de buenas personas que quieran el bien común, que sean respetuosas del oponente y de las formas distintas de pensar. Con el diálogo se resuelve todo.



- ¿Qué opinión tiene de los otros candidatos al Senado?

- Sería incapaz de hablar de otros candidatos. Soy muy respetuoso de cada uno. Tendrán sus méritos y desméritos, pero toda competencia es buena; los respeto mucho. No me interesa desprestigiar con cuestiones personales. Puedo hacer críticas políticas y decir que no estoy con esta forma de pensar, salvo que el otro me convenza, pero les va a costar. Cuando me hagan cambiar mi forma de pensar me habrán ganado y la verdad es que a mí no me gusta que me ganen ni a la bolilla.

- ¿Cual sería su aporte desde el Senado?

- Tengo experiencia en el municipio, pero también en la Legislatura. Fui diputado y convencional constituyente dos veces en la provincia y asesor en la Convención Constituyente en la reforma del 94. Así como me dediqué a full a Orán ahora tengo que hacerlo con la provincia. En la zona norte tenemos grandes problemas con el comercio de frontera. Queremos impulsar un tipo de zona franca comercial como en Chile y tendremos que competir con grandes intereses de la zona centro del país. Pero hay que animarse. Es una injusticia que nos traten como iguales, cuando no nos dan oportunidades. Todas las producciones regionales tienen necesidad de ser más competitivas con los ramales ferroviarios y al acceso a diferencias de aranceles y de combustibles. Es una cuestión de todos los salteños. Lo importante es que nos unamos para luchar por nuestros intereses como región.

- ¿Qué cosas deja pendiente en su municipio después de casi 12 años de intendente?

- Tenemos a medias el plan de turismo con el ingeniero Escudero que va marchando bien pero que hay que desarrollarlo en 10 años. Esto incluye muchas fuentes de trabajo. Quiero que siga la Escuela para Familias que es un plan integral que contiene en deportes, cultura, micro emprendimientos, capacitación, centro de emprendedores y oficinas de empleo para dar soluciones integrales a las familias. Orán tiene que volver a ser una potencia forestal. Junto con el gobierno nacional, provincial y el Centro de Obrajeros se construyó un vivero que en agosto empezará a producir 250 mil plantines que ya están vendidos para reforestar la zona. El año que viene llegaremos a un millón de plantas. De cada 100 casas, 60 no tenían agua y hoy 95 tienen el servicio, pero falta ese cinco por ciento. Los números de problemas sociales se achicaron mucho pero hay familias que siguen necesitando.