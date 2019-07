Schwartzman superó con éxito su debut en Londres

El tenista argentino Diego Schwartzman ganó ayer en su debut en Wimbledon, el tercer Grand Slam del año que se juega sobre césped, mientras que sus compatriotas Federico Delbonis y Guido Andreozzi quedaron eliminados en la primera ronda.

El Peque Schwartzman, ubicado en el puesto 24 del ranking mundial de la ATP, superó al australiano Matthew Ebden (95) por 6-4, 3-6, 6-3 y 6-2, y en la próxima instancia enfrentará al alemán Dominik Koepfer (130), que eliminó a Filip Krajinovic (52) por 6-3, 4-6, 7-6 (11-9) y 6-1.

El porteño Guido Andreozzi (114), en cambio, no pudo en su debut en el All England frente al serbio Laslo Djere (35) y cayó por 3-6, 7-6 (7/3), 7-6 (7/3) y 6-3. Más temprano también quedó eliminado el azuleño Federico Delbonis (75), luego de perder en la ronda inicial con el británico Daniel Evans por 6-3, 7-6 (7-5) y 6-3.

El correntino Leonardo Mayer y el bahiense Guido Pella son los otros dos compatriotas que -junto con Schwartzman- están en la segunda rueda de Wimbledon.

Hoy, Pella (26) enfrentará al italiano Andreas Seppi (73), mientras que Mayer (59) tendrá como rival al polaco Hubert Hurkacz (48). Además, volverá a presentarse el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, que se medirá en segunda ronda con el estadounidense Denis Kudla.

Por su parte, el español Rafael Nadal, número 2 del ranking, dos veces campeón de Wimbledon y que viene de ganar su 12º título en Roland Garros, derrotó al japonés Yuichi Sugita por 6-3, 6-1 y 6-3 en el debut y el jueves tendrá un complicado encuentro de segunda ronda contra el australiano Nick Kyrgios.

En tanto, Federer (ex Nº 1 y ganador de 8 títulos en Wimbledon) le ganó al sudafricano Lloyd Harris por 3-6, 6-1, 6-2 y 6-2 en la primera ronda. La sorpresa del día fue la eliminación del austríaco Dominic Thiem, número 4 de la ATP, que cayó frente al estadounidense Sam Querrey por 6-7 (4-7), 7-6 (7-1), 6-3 y 6-0.

En el cuadro femenino, el batacazo lo dio la brasileña Haddad Maia tras sacar en la primera ronda a la española Garbiñe Muguruza, quien fue Nº 1 del mundo y conquistó Wimbledon en 2017. La nacida en Venezuela no pudo con la brasileña Maia (121ª), que venció por 6-4 y 6-4.