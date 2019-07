Julio, el mes marcado con una cruz por 5 crímenes sospechosos

Desde la misteriosa desaparición de María Cash en julio de 2011, el séptimo mes del calendario se ha convertido en el más cruel para los salteños. Cual si fuera la sentencia de una “ley macabra” o una “maldición”, julio quedó marcado como un impronta en el inconsciente colectivo por tres graves sucesos ocurridos en el lapso de un año, del que resultaron víctimas cinco mujeres de entre 17 y 29 años.

Sin embargo, para no achacarle todas las culpas a “Don Julio”, la otra particularidad que tienen estos crímenes es que dos de ellos aún se mantienen impunes y el tercero quedó sembrado de incertidumbre a pesar de las condenas que se dictaron contra dos de los imputados. En definitiva, este es el dato de la realidad más allá de que en astrología el signo Cáncer (al que pertenece gran parte de julio) ocupe el segundo lugar del ranking entre los “más malos” del zodíaco.

La dramática historia de las mujeres comenzó el 8 de julio de 2011 con la desaparición de la diseñadora bonaerense María Cash (29), quien había salido de Buenos Aires con destino a Jujuy para encontrarse con un amigo. Aparentemente, no llegó a destino porque ese día la joven fue captada por las cámaras de seguridad en el peaje de “Aunor”, a 13 kilómetros de la capital salteña. A partir de ese momento nada más se supo de ella, pese a los ingentes esfuerzos que realizó su padre. En medio de su desgarrado dolor Federico Cash murió en una tragedia vial en abril de 2014 sin saber lo que pasó con su amada hija.

La causa está a cargo del juez federal Nº 2, Miguel Antonio Medina, quien días pasado dio a conocer una síntesis de las tareas realizadas desde el 28 de junio de 2018 hasta el 26 de junio último.

La última diligencia consistió en la autorización a un fiscal para que tome declaración a un testigo de identidad reservada. Pero más allá de las numerosas tareas enumeradas por el magistrado, lo concreto es que hasta ahora el caso de María Cash es todo un misterio. Todo indica que la mujer estaría muerta y por ello el juez Medina ordenó entre otras cosas que se realizaran verificaciones del terreno, alrededor del peaje, ante las sospechas de que allí pudo haber sido sepultada

El 29 de julio de ese año, con el hallazgo de los cadáveres de Cassandre Bouvier (29) y Houria Moumni (22) en la Quebrada de San Lorenzo, Salta fue escenario de uno de los casos más terribles de la historia criminal de la provincia. Las jóvenes francesas habían desaparecido dos semanas antes cuando salieron de paseo del hotel donde se alojaban. Los forenses no pudieron establecer la fecha exacta o aproximada en que las violaron y asesinaron a tiros.

Esta causa aún no está cerrada porque en torno a ella se cierne una batería de dudas y sospechas que salpicaron, incluso, a gente del poder y de la política. El que marcó la cancha en ese sentido fue Jean-Michel Bouvier, padre de una de la víctima, quien viene reclamando la libertad de Santos Clemente Vera porque está convencido de que ese hombre no tuvo nada que ver con el doble homicidio. Los reclamos de Bouvir para que se encuentre “a los verdaderos asesinos” no han tenido eco en la Justicia y nada se sabe del recurso que presentó el abogado de Vera ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Otro caso plagado de misterio ocurrió el 16 de julio de 2012 con la muerte de Luján Peñalba (20) y Yanina Nuesch (17), quienes aparecieron ahorcadas en un árbol en el barrio San Carlos, en la zona sur de la capital de Salta. La Justicia cerró el caso como presunto suicido, pero la causa se reabrió el año pasado por impulso de Peñalba padre, quien tiene la certeza de que las chicas fueron víctimas de un homicidio.

La familia de Luján recurrió a peritos de Estados Unidos, quienes descartaron la teoría del suicidio. Según los Peñalba la reconstrucción que se realizó en abril pasado confirmó con más fuerza el dictamen de los profesionales estadounidenses. En ese estado están las cosas y hasta ahora la jueza a su cargo la causa todavía no emitió ningún dictamen.

Los interrogantes que se plantean es si los casos de las cinco mujeres ocurrieron en el mes de julio por una mera cuestión de casualidad o una siniestra causalidad.