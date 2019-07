Pablo Ale y Jeremías Olmedo, en el podio

El Súper TC2000 no fue la única divisional que se presentó en el autódromo Martín Miguel de Güemes, porque también corrieron la Fórmula Renault 2.0 y Fiat Competizione, con la presencia de salteños que lograron el podio.

Pablo Ale, el experimentado piloto, logró quedarse con la primera carrera del sábado, mientras que ayer finalizó sexto.

Ale es el único piloto de Salta que ganó dos veces en el circuito provincial en categorías nacionales, teniendo en cuenta que en 2002 ganó la Copa Megane.



Cabe recordar que Ale ya no compite en esta divisional, pero se dio el gusto de competir este fin de semana porque la carrera se realizó en Salta.

Jeremías Olmedo, en tanto, en la Fórmula Renault 2.0, fue tercero.

El joven de 16 años, nacido en Rosario de la Frontera, integra el equipo LR Team y fue uno de los mejores pilotos de esta divisional. La victoria fue de Guido Moggia, compañero del salteño, mientras que segundo se ubicó Mateo Polakovich.

“Es algo loco estar con tanta gente conocida, con mi familia y amigos de Rosario de la Frontera, es la primera vez que me pasa y lo bueno es que pude regalarles un trofeo”, dijo Olmedo a El Tribuno.

El salteño, que lleva tres podios en la temporada, comentó cómo fueron sus primeros pasos en la Fórmula 2.0 Renault. “Empecé a probar hace un año, y debuté oficialmente en esta temporada en Córdoba, e hice dos podios”.

Sobre las complicaciones que tiene conducir en monoposto, sostuvo: “Es difícil manejar, hay que tener mucho contacto con el auto para agarrarle la mano y tener feeling, pero me adapto en cada fecha”.



“Corrí más de la mitad de mi vida en karting, escalando paso a paso, e hice carreras internacionales. Así logré mucha experiencia para adaptarme rápi do”.

Jeremías habló sobre su futuro e imaginó subir al Súper TC2000. “Me gusta mucho, pero hay que ver por la parte económica, el camino de la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera) es bastante largo, así que tengo tiempo para pensarlo”.

Finalmente, contó: “Disfruté muchísimo de este fin de semana en la previa. Pude terminar como esperábamos. Quiero agradecerle a toda la gente que vino y estuvo presente haciendo el aguante y también a la gente que miró la carrera por televisión”.

A Facundo Conta, el representante provincial en el Súper TC2000, también le fue bien y finalizó séptimo.

Al respecto, el piloto de Metán, dijo: “No tuve una buena largada y perdí un par de puestos, pero rápidamente pude recuperarme y avanzar. Fue una carrera muy desgastante, donde tuve que ir a fondo de la primera a la última vuelta”.

“Estoy muy contento por cómo salió todo, ya que no estamos acostumbrados a correr con estas temperaturas y en una pista tan exigente. Fue una final muy entretenida para mí”, agregó.

Conta se mostró contento por haber regresado a la provincia: “Estoy muy feliz de haber vivido todo el finde muy cerca de Metán, con semejante marco de público. Muchísima gente siguiendo y acompañando, así que muy agradecido a todos. Espero que se trabaje mucho desde el autódromo para que sea una plaza durante mucho tiempo”.

El metanense sigue decimosegundo, pero ahora suma 11 puntos en la general.