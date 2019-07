Los autoconvocados presionan y arranca la segunda semana de paro

El conflicto docente ingresó en la segunda semana. Mientras el Gobierno provincial esperaba destrabarlo, los autoconvocados decidieron continuar con la huelga. Al tiempo que no descartaron extremar las medidas de fuerza si es que la Provincia no da una respuesta a la propuesta que elevaron al Ministerio de Educación. Ayer realizaron protestas en varios puntos de la provincia.

Desde el sector movilizado esperaban que durante la jornada escolar de hoy gran parte de las aulas de las escuelas públicas permanezcan vacías. El viernes los autoconvocados rechazaron la propuesta del Gobierno, por lo que decidieron extender la medida de fuerza, que empezó el 15 de julio. Por esta razón miles de chicos aún no tuvieron clases desde el final de las vacaciones de invierno.

Referentes de los docentes autoconvocados comentaron a El Tribuno que consideran que en lo que va del año ya tuvieron una pérdida salarial que ronda los siete puntos. Aseguran que su salario fue muy golpeado durante estos dos últimos años y por eso piden reapertura de paritarias, además de la cláusula gatillo.

"Hay malestar en la docencia porque piensan que el Gobierno no atiende sus pedidos. Es por eso que hasta que no se atiendan estas demandas se va a continuar el paro, el humor de la docencia no es el mejor. La gente siente que está desprotegida", expresaron los autoconvocados.

Desde la Provincia se mostraron abiertos al diálogo. Además sostienen que lo acordado a principios de año lo mejoraron la semana pasada con la propuesta elevada. Desde el sector que está llevando adelante la medida de fuerza expresaron que la suspensión del paro se decidirá en forma colectiva, pero que si no atienden sus reclamos "no se va a resolver".

Anoche el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa) informó que "ante la falta de respuesta de las autoridades provinciales a la contrapropuesta que presentaron" convocó a un paro de 48 horas desde hoy.

Cortes y protestas

Ayer se realizaron manifestaciones y cortes de rutas en diferentes puntos de la ciudad. Al mediodía, un grupo de docentes estuvo manifestándose durante el lapso de dos horas y media con banderas y pancartas en el acceso al Autódromo, en donde se corrió una nueva fecha del Súper TC2000.

"Había mucha presencia policial, pero nosotros queríamos que las personas que fueron a disfrutar el TC 2000 puedan ver cuál es la realidad de la docencia salteña", expresó Silvia, quien además comentó que hubo otro grupo de docentes cortando la ruta 51 (acceso a Quijano) y otro en Aunor.

Los docentes cortaban cada 20 minutos la calle principal de Quijano, a dos cuadras de la plaza. La localidad estaba llena de turistas por el Festival de la Papa Andina, por lo que el regreso fue muy complicado. A partir de las 20 se llevó adelante la marcha de las antorchas en la plaza 9 de Julio.

"Cuando se reciba la propuesta vamos a comunicarla a las bases. Los docentes están muy fuertes y este paro continúa; nuestra intención es que mañana estén cerradas todas las escuelas", expresó la docente.

La intergremial

Desde la Intergremial presentaron un petitorio de diez puntos a la Provincia la semana pasada. Esperan obtener una respuesta en la reunión del 23 de julio, que fue establecida por el decreto 380/19.

"Estamos atentos porque se trata del bolsillo del docente, pero también estamos siendo respetuosos de una acta que firmamos el marzo. En el decreto 380 quedó establecido el 23 de julio para acordar y ajustar la cláusula de redeterminación. Nosotros no vamos hacer paro porque somos responsable institucionalmente y debemos esperar", expresó Jorge Cerruti de la ADP.

El referente del gremio expresó que esta situación se presta al oportunismo de otros sectores docentes y políticos, dejando de lado, en algunos casos, "la lucha legítima" por la que deben bregar.

"Desde ADP vamos a hacer una acción responsable y criteriosa en este conflicto, puesto que modifica los esquemas de la cotidianeidad de niños y docentes de la sociedad en su conjunto. Hoy no hemos declarado ninguna medida de fuerza, nosotros defendemos el bolsillo de la familia docente", finalizó.

Lo que se avanzó y se otorgó desde la Provincia

Después de la contrapropuesta que realizaron los autoconvocados, desde el Gobierno provincial trataron de explicar lo que se realizó con cada uno de los puntos planteados.

Desde el Grand Bourg señalaron que por el contexto inflacionario que vive el país, la Provincial no tiene responsabilidad y que siempre trató de contener y cuidar el poder adquisitivo de todos los salteños, no solo de los docentes.

En el documento que enviaron desde el Gobierno señalaron que esta gestión realizó una recomposición de los salarios y hoy están, en promedio, por encima de la media nacional. Y más marcado es el escenario si se compara con los maestros de la provincias vecinas: Salta $26.340, Tucumán $25.520, Jujuy $21.497, Catamarca $19.009 y Santiago del Estero $13.291.

Además se recordó que en el proceso de negociación, de principio de año, se determinó un aumento del 38% anual y una revisión periódica por inflación acordadas entre el Gobierno y el sector docente.

Respecto del Fondo Compensador, uno de los puntos centrales del reclamo docente, que era remitido por Nación y que se dejó de enviar, la Provincia resolvió hacerse cargo desde julio de dicho monto a los efectos de sostener los porcentuales que cada docente cobraba a través del mismo.

El bono de $5.000 que se había determinado pagar en la negociación paritaria de marzo, muchos lo habían percibido en forma parcial y ahora el Gobierno dispuso que se complete ese importe a la totalidad de los docentes.