Iturrieta: “Cómo no voy a querer jugar en Central?”

Siguen llegando los refuerzos a barrio norte. Ayer se sumaron a los entrenamientos el delantero Gonzalo Ríos y el defensor paraguayo Mathías Escobar. Pero lo más relevante vino con un nuevo nombre que está a punto de sumarse al cuervo.

Se trata de Joaquín Iturrieta, hijo de Isidro, quien logró dos ascensos a Primera División con Gimnasia y Tiro y sobrino de Raúl, exjugador de Juventud y Central Norte.

El volante de 25 años jugó la última temporada en Gimnasia y Tiro y se terminó yendo al descenso con el albo al Torneo Regional Federal Amateur. Luego volvió a Ledesma, de donde es oriundo y defendió los colores de Sportivo Alberdi en la Liga Regional Jujeña.

El jugador fue contactado por la dirigencia azabache y espera sumarse cuanto antes a los entrenamientos.

“La verdad me llamó el presidente, me preguntó si quería jugar en Central Norte y le respondí: ‘¿cómo no voy a querer jugar en ese club?’”, le contó Iturrieta a El Tribuno. Luego agregó: “Faltan ultimar detalles, quizás mañana (por hoy), esté en Salta. Todavía no hablé con el técnico Medrán”.

Iturrieta está actualmente en actividad e incluso tuvo participación en la Copa Jujuy y la Liga Regional Jujeña.

“Estaba jugando en Sportivo Alberdi para no perder ritmo. El parate fue muy difícil, el descenso con Gimnasia fue muy duro pero si me quedaba parado también iba a ser muy difícil para mi”, contó el jugador jujeño.

El joven mediocampista también remarcó las charlas que tuvo con su padre Isidro y con su tío Raúl. “Ellos fueron los primeros en enterarse de ir a Central Norte. Mi papá siempre apoyándome, me dijo que era una oportunidad muy grande para sumar experiencia en un club con mucha convocatoria. Las mismas palabras fueron de mi tío quien es quien más conoce a Central Norte, por eso en ningún momento lo dudé”.

Por último, el flamante refuerzo azabache también se refirió a la larga lista que integrará como uno de los jugadores que vistió las tres camisetas de los “grandes” en Salta.

“Me ponía a pensar, no sé si será bueno o malo, fue algo que se dio en mi carrera, siempre fui muy respetuoso de los clubes que jugué. Uno es profesional, siempre di lo mejor con cada camiseta y con la de Central Norte no será la excepción”.

El jugador estará en Salta posiblemente hoy y mañana se sumará a los entrenamientos bajo las ordenes de Ezequiel Medrán, para decir presente en la parte más exigente de la pretemporada se realizará desde los próximos días.

Los que jugaron en los tres "grandes"

El caso Iturrieta será uno más de una larga lista de jugadores que vistieron las tres camisetas como: Matías Ceballos, Carlos Duré, Rubén Del Olmo, Cristian Contreras, Pablo “Duende” Saldaño, Carlos Russo, Mauricio Chanetton, Carlos Castilla, Gustavo Módica, Daniel Ramasco, Marcos Morinigo, Raúl “Toti” Olarte, Federico “Pibe” Sauad, Víctor Vargas, Pablo “Mecha” Rodríguez, Eduardo Cortés, Daniel Villagra, José “Panza” Videla, Mario “Látigo” Rodríguez, Renato “Tanito” Riggio, Eduardo Buruchaga y Jesús “Titi” Calderón, entre tantos otros jugadores.