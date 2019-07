A San Lorenzo le entrará plata fresca por la “joya” Correa

Tras varias semanas en las que se habló de sus problemas institucionales y económicos, la tesorería de San Lorenzo de Almagro recibió ayer una muy buena noticia al enterarse que la venta de Ángel Correa al Milan está a punto de definirse, en una operación que le significará un ingreso más que importante al club argentino.

En primera instancia, la entidad de Boedo había recibido 3.000.000 de dólares porque el Atlético Madrid había adquirido el 10 por ciento del pase que todavía estaba en Argentina. Con este escenario, el conjunto español está a punto de cerrar la operación con el conjunto italiano en 50 millones de euros. Así las cosas, a San Lorenzo le corresponderá el 3 por ciento en concepto de mecanismo de solidaridad, por haber tenido al futbolista entre los 12 y los 19 años, cifra que equivale a 1.500.000 euros.

Con la mira en Cerro

Por su parte, el director técnico de San Lorenzo, Juan Antonio Pizzi, consideró ayer que su equipo llegará bien al partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño de Paraguay, pero admitió que le hubiera gustado “jugar más amistosos y un partido oficial”.

“Llegamos bien, estamos en la línea que pretendemos, aunque me hubiera gustado tener más amistosos y un par de partidos oficiales”, manifestó Pizzi, quien admitió que ya tiene el equipo confirmado, pero no lo quiso dar en la conferencia de prensa que brindó en el Nuevo Gasómetro.

El probable equipo que jugará mañana, desde las 19.15, en el Bajo Flores (la revancha será el 31 en Paraguay), será con Sebastián Torrico; Víctor Salazar, Coloccini, Marcos Senesi y Bruno Pittón; Gerónimo Poblete y Lucas Menossi; Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi y Héctor Fértoli; Adam Bareiro.

“Yo estoy contento. Me atraía mucho volver a entrenar a San Lorenzo. Me siento muy respetado y querido por todo el personal del club y por todos los hinchas. Ojalá podamos darles alegrías”, expresó el DT que en su primer paso por el club conquistó el torneo Inicial 2013.

Además, el equipo tendrá el estreno de tres refuerzos: el lateral izquierdo Bruno Pittón, el volante Lucas Menossi y el delantero paraguayo Adam Bareiro.

“Me da tranquilidad no haberme equivocado en ningún caso sobre los futbolistas que llegaron. Después jugarán mejor o peor, pero en cuanto al profesionalismo y la entrega, estoy muy conforme”, remarcó el exdelantero, que no quiso referirse a los jugadores que todavía no se incorporaron al plantel, como los hermanos Ángel y Oscar Romero y el volante de Talleres Juan Ramírez.