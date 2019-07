VIDEO Una pregunta de Virginia Gallardo descolocó y dejó mal parado a Axel Kicillof

Virginia Gallardo simplemente preguntó. La panelista de Polémica en el bar aprovechó la visita del precandidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof en el programa del viernes para consultarte sobre una posible solución a la inflación, teniendo en cuenta declaraciones previas del exministro de Economía.

Sin embargo, el dirigente kirchnerista se mostró incómodo y respondió con una evasiva y quedó mal parado. Desde entonces, se generó un revuelo mediático y político sobre la intervención de la modelo. Muchos se sorprendieron y la felicitaron por su incisivo planteo, mientras que otros la prejuzgaron y criticaron. I

La vedette explicó el detrás de escena de ese momento y aclaró su postura. En primer lugar, Gallardo sostuvo que su pregunta había impactado mucho por “el momento político” que está atravesando el país, de cara a las PASO y en pleno año electoral.

A su vez, le respondió a aquellos que deslizaron que su consulta había estado guionada. “Escuché tantas especulaciones: que fue armada, que lo leí del celular, que lo hicimos a propósito para dejarlo incómodo. ¿De verdad piensan que yo voy a querer incomodar a un ex ministro de Economía, candidato a gobernador? Van por lugares donde uno ni está”, apuntó en la mesa de Mirtha Legrand.

En ese sentido, la modelo argumentó que todas esas teorías eran falsas. “No hubo intención de dejarlo mal parado”, recalcó. Y recordó que antes de mudarse de Corrientes a Buenos Aires, ella había estudiado para contadora en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y que actualmente toma clases particulares de economía con Javier Milei. “Yo considero que estoy en una mesa súper importante. Siempre trato de estar a la altura de los invitados. Como nos enteramos en el momento de quiénes van a estar, eso me obliga a estar leyendo las 24 horas y estudiar”, resaltó.

Gallardo aclaró que como le encanta la economía, quiso preguntarle a Kicillof por el tema de la inflación, después de escuchar en otras entrevistas que el precandidato había dicho que no era un fenómeno monetario. Una vez que el ex ministro kirchnerista ratificó en Polémica en el bar esa teoría, la panelista lo cruzó: “Bueno, entonces yo tengo una propuesta para hacerle. ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con emisión monetaria?”.

En medio de los aplausos de sus compañeros de programa, el precandidato a gobernador de la Provincia la evadió. “Mirá qué interesante, porque hay un ataque contra la universidad pública. La riqueza de la universidad es la diversidad de pensamiento”, afirmó en forma evasiva, y sin poder responder la pregunta de la panelista.

La modelo cuestionó que a raíz de este episodio se desencadenaran los prejuicios de siempre. “Está esto de la rubia voluptuosa que no piensa. Hola, hice una pregunta. Encima soy mujer”, ironizó en el ciclo conducido por Legrand.

A pesar de la notoria incomodidad de Kicillof, Gallardo reveló que una vez que terminó el programa, se saludaron cómo si nada hubiese pasado y que estaba todo bien. “Seguramente tenía su explicación y no la pudo dar por el tiempo. Además, cuando yo le pregunté, mis compañeros empezaron a gritar y pusieron música”, minimizó.

Por su parte, Mirtha le pidió que “no se achique” en su rol en Polémica en el bar y la felicitó al asegurarle que si ella hubiese estado en el programa, la hubiese aplaudido como el resto de sus colegas.