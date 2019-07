Mosconi y Tecpetrol arman un plan social conjunto

El municipio de General Enrique Mosconi firmará esta semana un convenio de colaboración por la empresa Tecpetrol operadora del área Aguarage, donde en dos semanas comenzará una operación que puede marcar un antes y un después en materia de hidrocarburos para el norte argentino.

En esa área se iniciarán los trabajos en el pozo Aguarage 3 -AG3- en el que con testeo de alta tecnología se determinará el potencial gasífero de la cuenca hidrocarburífera Los Monos mencionada en estudios realizados por especialistas internacionales como tanto o más rica que el mismo yacimiento Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. Más allá de los anuncios realizados años atrás como una muestra de lo que las operaciones no convencionales en la búsqueda de gas y petróleo pueden significar para nuestro país, el estudio sobre la cuenca misma que se iniciará en uno de los pozos de Aguarage, pero que posteriormente se realizaría en otros pozos ya perforados en otras áreas vecinas, determinará el verdadero potencial de Los Monos.

La acción comunitaria

Pero la operación debe ir acompañada por una acción comunitaria por parte de la compañía, que en el norte se encuentra a cargo de la licenciada Diana Rodríguez, quien precisó que esta semana se firmará "un convenio de colaboración con el municipio de Mosconi. Paralelo a toda obra o proyecto de inversión que se realiza en cualquiera de las áreas, Tecpetrol destina y gestiona un porcentaje del presupuesto destinado a esa operación para ser volcado al área social, al margen de los programas que la compañía ya viene desarrollando en cada uno de los municipios o de las zonas donde tenemos operaciones".

En ese sentido Rodríguez explicó que "estos recursos destinados a fines sociales no se vuelcan en cualquier gasto corriente sino en proyectos que sean necesarios, pero sobre todo sustentables, sostenibles en el tiempo. Pero no es una decisión que tomamos por sí mismos sino que trabajabamos en coordinación con los diferentes municipios que tienen en cartera una serie de proyectos que no han podido concretar por falta de recursos básicamente".

Expectativas sociales

Este tipo de acciones -en una zona donde los índices de desocupación superan ampliamente la media tanto nacional como provincial- generan demasiadas expectativas; como lo explica la licenciada Diana Rodríguez "en el caso de General Mosconi el proyecto social se iniciaría con la construcción de las veredas en el nuevo templo parroquial, tal como el párroco se lo había solicitado al municipio de manera de concluir con esa obra que es muy importante para la comunidad. De modo tal que la dirección de obras públicas del municipio definirá cómo ejecutar la obra y se ocupará de armar las cuadrillas de trabajadores que serán afectados a esta obra".

Lo esencial es que varias comunidades de la zona se verán beneficiadas con la operación de la empresa en la cuenca Los Monos.

Para potenciar el deporte

Otro de los proyectos del municipio es la construcción de veredas en colaboración con los propios vecinos que aportan parte del material. En ese caso en particular la petrolera colaborará con la parte que le corresponde al municipio o aportando todo el material para los vecinos de muy escasos recursos que también quieran contar con la vereda sobre su propiedad.

Pero otro de los proyectos importantes será destinado a la comunidad aborigen chulupí que reside en misión El Cruce. En esa comunidad gran cantidad de mujeres practican deportes sobre todo vóley, básquet y fútbol 5, pero no cuentan con un playón “por lo que el tercer proyecto será la construcción de ese playón deportivo que seguramente será de mucha utilidad y un gran aporte para toda la comunidad”, dijo Rodríguez.

“Pero debe quedar claro que no es Tecpetrol la que define qué obras se ejecutan sino que es el municipio de cada localidad con la que trabajamos, en conjunto con nosotros, quien nos acerca el proyecto”, precisó la licenciada.

La directiva explicó que “la definición de cada proyecto sale del consenso de las propias comunidades como nos sucede en otros lugares como Campo Durán, comunidad El Algarrobal y tantas otras con las que trabajamos en acción comunitaria”.

“Algunos eligen letrinas, otros que le construyamos viviendas para las mamás solteras”, remarcó la directiva de la empresa.