A Chiqui Tapia le pagan con la misma moneda

“Si no hacés lo que te dicen, te buscan adoctrinar con un tribunal de ética. Es muy poco democrático, no se pueden pedir explicaciones, es una dictadura”. La queja se escucha en los pasillos de la AFA, según señala Infobae. Están recalientes con las autoridades de la Conmebol, tras la sanción que le aplicó a Chiqui Tapia. Y sí, no es para menos. Tapia y otros dirigentes de la AFA, como Guillermo Raed, el presidente de Mitre de Santiago del Estero y vicepresidente de la AFA, y Pablo Tovigino, el secretario ejecutivo de AFA y presidente del Consejo Federal, ahora deben sentir la misma impotencia que los dirigentes del interior, por ejemplo, los de San Jorge de Tucumán, el club al que mandaron al descenso por protestar contra un arbitraje.

Es como escupir para arriba. Los de la AFA piden explicaciones y justicia puertas para afuera y miran para otro lado puertas para adentro. Pasa en Sudamérica, en Argentina y también en Salta. No hace mucho el presidente de Central Norte fue suspendido en la Liga Salteña por haber dudado de sus balances.

La Conmebol adoctrina a la AFA y la AFA, a través del Consejo Federal, hace lo mismo: la semana pasada les hizo firmar a los presidente del Federal A una nota de apoyo y respaldo ante las críticas recibidas. De un modo muy similar suelen actuar por estos pagos.