Debut panamericano con triunfos en vóley de playa

Si bien mañana se realizará la ceremonia inaugural, ayer ya hubo competencias oficiales con el fin de cumplir todo el programa hasta el próximo 11 de agosto. Los primeros atletas argentinos en salir a competir fueron las duplas de vóley de playa.

La dupla integrada por la entrerriana Ana Gallay y la sanjuanina Fernanda Pereyra abrió la participación argentina en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019 con una victoria ante las guatemaltecas Paola Alvarado y Estefanie Bethancourt por 2 sets a 0, con parciales de 21-13 y 21-11. El partido se jugó en la cancha 2 del Complejo Costa Verde, situado a metros del océano Pacífico, válido por la zona D del torneo individual femenino de vóley de playa, que comparten con Nicaragua y Canadá.

La pareja argentina volverá a presentarse hoy a las 12.40 ante Nicaragua y cerrará la fase de grupos frente a Canadá, el sábado, a partir de las 10.

Nicolás Capogrosso y Julián Azaad superaron sin contratiempos su primera presentación en vóley de playa, instancia en la que debieron enfrentar a los representantes de Trinidad y Tobago. Capogrosso-Azaad necesitaron apenas 26 minutos para vencer a los trinitenses Marlon Phillip-Daynte Stewart por 2 sets a 0, con parciales de 21-15 y 2-7. El partido fue válido por la Zona B, que Argentina comparte con El Salvador y Estados Unidos.

Los argentinos volverán a presentarse hoy, a las 15:10 (hora de Argentina), ante El Salvador, y cerrará la fase de grupos ante Estados Unidos, el viernes, a partir de las 12:30.

Para hoy, jueves 25 de julio

Handball

A las 20

Perú vs. Argentina (F)

Vóley de playa

A las 12.40

Argentina vs. Nicaragua (F)

A las 15.10

Argentina vs. El Salvador (M)

Sóftbol

A las 10

Argentina vs. México (M)

Squash

A las 11

P. Etchechoury (Arg.) vs. S. Cornett (Can.)

M. Falcione (Arg.) vs. M. Reaño (Per.)

A las 21.45

L. Romiglio (Arg.) vs. T. Harrity (EEUU).

R. Pezzota (Arg.) vs. a definir.