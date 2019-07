Marcela Baños reveló el diálogo que mantuvo "El Pepo" con la producción de "Pasión de sábado" tras el accidente

El fatal accidente protagonizado el sábado en la zona de Dolores por Rubén Darío Castiñeiras, conocido por todos como El Pepo, en el que murieron su mánager, Nacho Abosaleh, y su trompetista, Nicolás Carabajal, mantiene en vilo a todo el país y, en especial, al mundo de la bailanta. Por eso, la revelación de Marcela Baños, icónica conductora de Pasión de Sábado, por América, sobre el diálogo que mantuvo la producción del ciclo con el cantante minutos después del hecho, generó gran conmoción.

"Yo sé que estaba en estado de shock, porque parte de la producción de Pasión… habló con él en ese momento y lo primero que me dijeron todos fue: 'Este chico todavía no entendió lo que está pasando'", reveló Baños en diálogo con Ulises Jaitt para El show del espectáculo, por Radio Urbana.

No obstante, Marcela fue clara en su postura: "Es una situación grave. Hay dos personas que ya no están más y no quiero ni justificarlo ni nada, tampoco quiero pegarle porque en este momento es lo más fácil. Creo que todos los que estaban en esa camioneta, un poco más un poco menos, sabían lo que estaba pasando. Si había botellas de alcohol: 'Che, no tomés…'".

Y agregó: "Hablo por lo que sé de la producción del programa?, que tiene un poco más de cercanía con la causa, y todo lo que están diciendo en los medios. Si llega a ser responsable, va a ir preso".

Luego de la tragedia, fue Pablo Serantoni, productor artístico de Pasión…, quien se encargó de comunicar cuál era la situación del cantante mediante un tuit. "Amigos, El Pepo se encuentra bien, ya tenemos un equipo nuestro acompañando este difícil momento. Mis condolencias a los familiares de los chicos fallecidos", escribió.

Y, según confirmó el doctor Miguel Angel Pierri, fueron los hermanos Pablo y Adrián Serantoni quienes lo convocaron para que se hiciera cargo de la defensa de El Pepo apenas se conoció la noticia de su detención bajo la carátula de "doble homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas".

Antes de revelar el diálogo del cantante y la producción del programa que ella conduce, Baños se había mostrado muy dolida por la situación. "Estoy muy triste por lo que pasó con El Pepo y las víctimas fatales, Nacho y Nicolás. Acompaño a los familiares en este momento de dolor", aseguró. Y contó que conocía a los dos fallecidos a raíz de su trabajo.

Por otra parte, al ser consultada por el video en el que se lo ve a El Pepo minutos después del accidente asegurando que el que iba manejando era "el pibito que está muerto ahí" (por Abosaleh), Marcela explicó: "Supongo que su reacción fue de miedo, de estar shockeado… Mucho para agregar no tengo. No lo voy a patear porque ya está en el piso y quiero ser muy respetuosa con las dos familias que perdieron a sus hijos".

Y luego agregó: "Lo que sí puedo decir y es mi opinión es que (El Pepo) se equivocó al decir eso porque, obviamente, estaba muy shockeado. Podría haberse muerto…Tampoco quedó claro lo que sucedió, si se cruzó un animal…".

Más tarde, Baños se refirió a la versión de que iban tomando alcohol, algo que ratificó en su declaración Romina Candias, quien viajaba también en la camioneta, y dijo: "Ahí la situación es totalmente diferente. Ahí lo que le diría es: '¿Qué pasó chicos? ¡Por Dios! ¡Un poco de conciencia, estaban en la ruta…!'".

En ese sentido, la conductora aseguró: "Yo trato siempre de entender toda la situación. Él lo dijo: el adicto es adicto hasta el último día de su vida. Y una persona que se está recuperando, permanentemente, lucha por no caer en la tentación. El Pepo no es una excepción y lo ha dicho en primera persona. Lamentablemente, es el responsable porque es el que manejaba, pero hay que esperar los exámenes toxicológicos porque ahí la situación cambia rotundamente".

Hoy el cantante continúa internado en el Hospital Municipal San Roque, donde se encuentra esposado y con custodia policial. Y todo indica que, por sus antecedentes penales, podrían dictarle la prisión preventiva hasta la realización del juicio por el delito que se le imputa.

Fuente. Infobae