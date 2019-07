Apelan la fianza para la liberación de Matías Huergo

El miércoles 24, el juez Julio Bavio resolvió conceder la excarcelación a Matías Huergo, quien está detenido desde el lunes 13 de mayo por la causa de las facturas apócrifas; sin embargo, continuará detenido por la elevada fianza que puso el magistrado. El juez determinó que la liberación sea bajo el pago previo de una caución de 10 millones de pesos, suma que deberá ser depositada en el Banco Nación a la orden del juzgado.

A raíz de esta resolución, el abogado defensor del empresario, Sebastián Espeche, antepuso una nueva apelación pidiendo la sustitución de la caución de 10 millones de pesos en efectivo por una caución curatoria, que no tiene monto. El fiscal Ricardo Toranzos también presentará una apelación.

"En forma subsidiaria solicitamos una fianza de un tercero y además pedimos la sustitución por la caución de algún inmueble o automotores", señaló el letrado.

Lo que quiere la defensa es que un tercero garantice el monto de la fianza si es que Matías Huergo se fuga del proceso. Garante de que si no se cumplen las condiciones de libertad, ese tercero tendría que pagar los 10 millones. La tercera alternativa es que se pueda poner un bien inmueble como garantía.

Nuevas apelaciones

Los próximos días serán definitorios para Matías Huergo, ya que se resolverá el recurso de amparo que presentó Sebastián Espeche.

"Hoy (por ayer) me notificaron a primera hora de la mañana la excarcelación del juez, pero condicionada a una caución 10 millones de pesos, que mi defendido no tiene. Así que presentamos un amparo. Todo lo que es pedido de excarcelamiento tiene un trámite expeditivo, así que me imagino que se abocará inmediatamente. Lo grave es que no tienen elementos para demostrar la asociación ilícita tributaria, han hecho esta espera para encontrar algo con que inculparlo, pero no han encontrado nada, una actitud más que arbitraria", expresó a El Tribuno Espeche

El letrado fundó su nuevo pedido de excarcelación manifestando que la investigación se encuentra finalizada, "estando pendientes solo declaraciones testimoniales". También hizo referencia a la imputación que pesa sobre su defendido.

"Nosotros habíamos pedido un sobreseimiento y nueva excarcelación inmediatamente que la Cámara rechazó la excarcelación, porque no hay pruebas de la asociación ilícita. El juez optó por tomar declaraciones testimoniales y una vez que terminaron ya no hay ninguna prueba a producir", remarcó.

Después de 75 días de detención, Huergo está "ansioso" por estar en libertad; sin embargo, deberá esperar unos días más hasta que la Cámara Federal de Apelaciones defina el pedido de la defensa para liberar a Huergo sin la caución de 10 millones de pesos.

El fiscal Federal Ricardo Toranzos confirmó a El Tribuno que también va a presentar una apelación a la excarcelación de Huergo, sin embargo no brindó más detalles.

Lo que dice Bavio

La resolución del juez Bavio no cayó del todo bien dentro del entorno del acusado. El abogado defensor de Huergo afirmó a El Tribuno que la suma es muy "onerosa" y que su defendido no posee ese dinero en efectivo. Por ese motivo, interpuso un recurso de apelación porque considera que es desafortunada la caución y además cuestionó que sea en efectivo.

Según el fallo del juez, al que pudo acceder este medio, la caución real de 10 millones de pesos es a efectos de asegurar su futura comparencia al proceso, pero además tiene un sustento económico para fijar ese monto, ya que sería el "eventual daño a la hacienda pública nacional que pudo haber ocasionado".

Otro punto clave en el fallo es la justificación del juez Bavio de porque la fianza debe ser en efectivo: "La caución establecida no podrá sustituirse por ninguna otra garantía, por cuanto surge de la causa principal que Matías Huergo no es titular registral de ninguna propiedad (informe de la Dirección General de Inmuebles de la Provincia)".

Además, el magistrado resaltó que a medida que avanzó la fiscalización sobre la firma Secsa, a mediados de agosto de 2018, se produjeron una serie de transferencias a título oneroso y gratuito respecto de bienes inmuebles "sobre los que -a pesar de su aparente carencia de bienes- Huergo aún mantendría el control".

El juez federal Bavio también resolvió mantenerle la prohibición a Matías Huergo para salir del país que fue dispuesta hace tiempo.

Situación del empresario

Sebastián Espeche negó esta situación con los inmuebles. "Él (Huergo) le donó porque le quería regalar unos departamentos a sus hijos y se quedó con el usufructo. Los otros inmuebles fueron entregados porque se divorció hace un año y dentro del arreglo tenía que entregarlos", dijo.

"Después, vendió una casa en Tres Cerritos a Agustina Medrano, después la conoció y se enamoró. Esa es la verdad. Por esa razón es que no tiene inmuebles a su nombre. La plata de la venta la utilizó para pagar deudas de la empresa", resaltó el abogado.