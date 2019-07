“Hay que educar para saber que todo lo que se hace en las redes tiene impacto en tu vida”

Ines Bocanera es vicepresidenta del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM). Recientemente disertó en la jornada #MujeresEnLasRedes, sobre prevención de violencia de género digital, que tuvo lugar en el Centro Cultural América (Mitre 23). En diálogo con El Tribuno, explicó como se genera este tipo de violencia, las modalidades existentes, quienes la sufren y las consecuencias que padecen. También brindó recomendaciones para navegar por internet de forma segura, autocuidarse y prevenir.

¿Cómo se produce la violencia de género en las redes sociales?

Se produce por las mismas causas que se dan en los tipos de violencia en la vida cotidiana. La violencia que se genera contra las mujeres en las redes sociales tiene ciertas particularidades. Distinguimos tres tipos. En primer lugar, el robo de fotos o datos íntimos con un fin específico, es decir para seguir con otro tipo de violencia, que es el hostigamiento, la amenaza, el chantaje. En segundo lugar la difusión de imágenes íntimas no consentidas, es decir, cuando, por ejemplo, una mujer le envía a su pareja, o la persona con la que está saliendo, o expareja, una foto íntima y aquella la difunde en un grupo y la vuelve viral. Dentro de este tipo está la pornovenganza que tiene como objetivo dañar la reputación digital de la mujer, por ejemplo, porque ya no desea estar más en una relación o no hace lo que la otra persona quería, y además está la sextorsión, que tiene que ver con el chantaje, una forma de manipulación: “Si no haces lo que yo quiero, difundo esta foto”.

En este punto hay que distinguir el sextting, que es el envío o la recepción consentida de imágenes íntimas, pero que no conlleva una violencia porque hay un consentimiento de las dos partes que se permiten compartir este tipo de imagen.

Por último, está el acoso digital, que es el que más viene incrementándose, de acuerdo con la Fundación de Activismo Feminista Digital. Es, por ejemplo, ese mensajito que te llega, te pregunta donde estás, con quien. Es ese hostigamiento constante.

Durante la jornada se abordaron ejemplos de casos en Argentina...

Yo comentaba un caso en la jornada que se difundió en los medios sobre una chica llamada Evelyn, de 19 años, que recibía mensajes anónimos que le preguntaban dónde estaba, con quién. La persona que le enviaba los mensajes sabía sus horarios, la interrogaba sobre porque no había ido al gimnasio, conocía todas sus actividades.

Este tipo de hostigamiento por parte de alguien que sabe todos tus movimientos te genera una vulnerabilidad y un miedo mucho mayor que si te lo mandara una persona que uno conoce. El anonimato es un agravante.

Otros casos tuvieron que ver con la búsqueda de empleo de forma online. A muchas chicas se las manipuló y se les pidieron fotos en bikini o con poca ropa, o íntima, y las chantajearon luego para no difundirlas a cambio de que les envíen mas fotos o a cambio de dinero, por ejemplo.

¿Quiénes son las principales víctimas de estos tipos de violencia en las redes?

Si bien no hay datos ni registros de esto, no porque no se lo denuncie porque seguramente hay denuncias, sino que al no estar tipificado con la especificidad del ciberdelito en las redes ingresa en otros registros, se ha detectado que la franja etaria cambia con los años. Según datos de la Fundación de Activismo Feminista Digital, que elaboran registros de acuerdo a los asesoramientos que hacen, la franja etaria se redujo. Es decir, antes, en 2017, las mayores afectadas eran las mujeres de entre 25 y 40 años, y hoy lo son las adolescentes y jóvenes de entre 16 y 25 años.

¿Qué consecuencias sufren?

En primera instancia esto te provoca un daño psicológico. Lo que siente la persona que está siendo víctima es que no tiene posibilidad de hacer nada, no cuenta con herramientas para resolver esa situación, porque en el caso del anonimato desconoce quién la está acosando, hostigando, entonces esto genera un miedo que no sabe cómo resolver.

Lo primero que tienen que saber las personas es que se puede denunciar en las fiscalías, que hay mecanismos. Si bien no está tipificado, esto no significa que no se pueda investigar. Es sumamente importante que no borren nada, que lleven sus teléfonos o computadoras con todos los datos, porque se puede investigar a partir de los dispositivos. Al bloquear al anónimo por ahí se bloquea el mecanismo de investigación también.

En el caso de las mujeres que son víctimas de sextorsion o pornovenganza lo que se daña es la reputación y esto termina indefectiblemente dañando también la parte psicológica, que no tiene cómo frenar esto porque no solo lo difunde la persona que quiere hacer daño, sino que se vuelve viral cuando hay terceros que lo siguen difundiendo.

¿Cómo se puede prevenir?

Hablábamos en la jornada de que hay que educar para saber los daños que implica hacer esto. A veces los chicos, adolescentes, no son muy conscientes del daño que generan y lo consideran parte de un juego o de su vida, de cómo se desarrollan ellos en las redes. Entonces hay que educar para saber que todo lo que se hace en las redes es algo que tiene impacto en tu vida. Hay que prevenir este tipo de conductas.

En la jornada se brindaron herramientas para navegar de forma segura. ¿Cuáles son?

Todas las redes sociales tienen mecanismos de configuración de privacidad, entonces les decimos a las personas que primero tengan en claro que tipo de conexión quieren tener, si quieren una conexión libre, en la cual cualquiera puede acceder a sus redes en forma pública, o si quieren tener un resguardo. Para quienes deseen tenerlo hay una forma de hacerlo: las redes sociales en sus configuraciones de seguridad te permiten que no todo el mundo pueda ver tus fotos, comentar, compartir tus contenidos.

Por otro lado, hay aplicaciones, y esto lo explicaba con mucha claridad Federico Dada, creador de Conectados Argentina y representante del Gobierno de Salta ante el Enacom, quien también disertó en la jornada, que te permiten enviar una foto y que esta sea destruida en línea luego de que la otra persona la vea.

El mensaje que queremos transmitir no es prohibir sino actuar con cuidado, protegerse, tomar los recaudos para que cierta situación no te pueda producir un daño posterior. Esto sobre todo con el sextting.

Sería importante un avance en el marco legal para tipificar este tipo de violencia.

En el marco legal lo que está tipificado respecto a esta conducta es el grooming y la tenencia de pornografía infantil. Con relación a la pornovenganza, hubo un proyecto hace dos años para poder tipificarla como delito, que perdió labor parlamentaria. Por otro lado, hay proyectos para penalizar la difusión de imágenes intimas no consentidas. Hay personas trabajando para que esto se tipifique. Hay que seguir trabajando en ese sentido y hay que actualizar la legislación a las formas de vida que tenemos hoy.

Durante la jornada lanzaron un relevamiento...

Sí, junto a Conectados Argentina. Se denomina “Usos, hábitos y violencia de género digital”. Apunta al público desde los 16 a los 40 años. Buscamos relevar cómo perciben estas conductas y si conocen los mecanismos de seguridad. El objetivo es tener datos concretos sobre lo que se piensa de esto y formular una propuesta, ya sea para las políticas públicas y para los legisladores, a posterior.