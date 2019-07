Recolectores resultaron con heridas durante sus tareas

Dos empleados municipales que se dedican a la recolección de basura domiciliaria resultaron con heridas de consideración debido a la actitud irresponsable de algunos vecinos, quienes no tienen el suficiente cuidado a la hora de sacar la basura en bolsas de plástico.

A pesar de los constantes reclamos realizados desde el área de Obras Públicas, sobre la forma correcta que se debe adoptar para extraer la basura domiciliaria, teniendo especial cuidado cuando se trata de vidrios rotos, agujas utilizadas en medicamentos inyectables o cualquier otro elemento cortante, estas recomendaciones no son muy tenidas en cuenta, generando un perjuicio en la salud del trabajador.

De acuerdo a lo denunciado por el director de Obras Públicas, Mario Cabral, son muchos los riesgos que corren los recolectores durante el recorrido con el camión por los distintos barrios de la ciudad.

"A pesar de los elementos de seguridad utilizados por nuestro personal, la forma irresponsable con la que sacan la basura algunas familias pone en riesgo la salud del trabajador", dijo, y agregó: "Yo lo vengo denunciando públicamente y pidiendo que tengan más cuidado a la hora de embolsar la basura, sin embargo en forma diaria encontramos vidrios sueltos o elementos cortantes dentro de las bolsas, que terminan lastimando peligrosamente al personal".

Un perro le mordió el tobillo a un recolector el viernes.

Cabral dijo además que "otro factor que debemos sumar es la presencia de perros sueltos, porque no solo rompen las bolsas y después no las podemos retirar, sino que atacan al personal y llegan a morderlos, con lo que eso significa".

Cabral contó sobre la heridas sufridas por dos de los empleados afectados a su área: "El pasado jueves uno de mis compañeros recolector se cortó la muñeca con un vidrio roto que estaba dentro de una bolsa común, un corte con mucha pérdida de sangre en un lugar muy sensible del cuerpo, fue atendido en el hospital y se está recuperando".

"Un día después un perro le mordió el tobillo a otro trabajador, que también tuvo que ser derivado al hospital y ambos están con carpeta médica, ese mismo día un tercer empleado fue atacado por un pitbull, por suerte pudo correr hasta el camión y subirse antes de que lo mordiera", relató.

"Estas son situaciones que se repiten en forma permanente, no siempre salen lastimados pero no tenemos que esperar a que eso ocurra, yo vuelvo a pedir a la comunidad, primero que trate de una forma diferenciada los elementos cortantes, que los envuelva en una caja o en el interior una botella descartable, también le pido que no dejen sueltos a sus perros", explicó. "Muchas veces no podemos levantar la basura de un lugar determinado porque hay un animal cerca o porque rompieron la bolsa, dejándola toda desparramada. Pedimos a los vecinos que nos colaboren en ese sentido, que no es mucho pedir, solo un poco más de responsabilidad a la hora de desechar residuos y de respeto al encerrar los perros", finalizó Cabral.