Maya Hawke: de Stranger Things a trabajar con Tarantino

Los créditos dirán que su nombre es Maya Hawke, actriz y la nueva incorporación al universo Stranger Things 3.

Pero, atención generación de los ’90: imposible no notar el parecido. Y es que, si prestás atención hay muchos gestos para descubrir: Maya es hija de Uma Thurman, la diosa de “Kill Bill” y del astro de “La sociedad de los poetas muertos” Ethan Hawke.

Thurman-Hawke, fueron una pareja soñada hasta que se divorciaron en 2003. Fue justamente en ese entonces sonaron fuerte los rumores de infidelidad (¡muchos!) de Ethan pero también de Uma con el impulsor de su carrera, el director Quentin Tarantino. Y así, el mismo que tuvo a su madre como actriz fetiche (y décadas después se transformó oficialmente en pareja, por un tiempo) es quien ahora trae a Maya la pantalla grande con el filme “Once Upon a Time in Hollywood” (“Érase una vez en Hollywood”). Por él es que hoy es noticia.

Impactante, el look de Maya en la premiere del nuevo film de Tarantino. Foto: Twitter.

Ella -que mantuvo su carrera alejada de la ayuda familiar, más allá de los contactos- logró colarse en el film de Tarantino (protagonizado por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio) y se encargó de no pasar desapercibida en la premiere del film.

¿Una versión de Thurman realoaded? Maya Hawke ya tiene 21 años y promete convertirse en boom. En “Once…” interpreta a Flora Child.

Con una ayudita del ADN: papá Ethan Hawke y mamá Uma Thurman.

Fotos: Archivo Atlántida.

Maya y el mundo de la moda son grandes conocidos. En 2014, con Uma Thurman camino al desfile de Miu Miu en París.

Papá Ethan Hawke no puede estar más orgulloso. Maya fue su compañera en muchas red carpets. Foto: Archivo Atlántida.

Hawke comenzó su carrera artística de adolescente en Nueva York (su crianza, lejos de Hollywood tuvo mucho que ver en sus elecciones y bajo perfil), Maya cantaba en cafés neoyorkinos lejos de los flashes de los paparazzi.

A los 17 años la convocaron como modelo para la campaña de All Saints y también participó de un comercial de Calvin Klein dirigido por Sofia Coppola.

Como Jo en la serie “Mujercitas” de la BBC. Foto: Archivo Atlántida.

Con el modelaje y la música como complemento, Maya Hawke se lanzó de lleno a la actuación. Algo en su forma de trabajar llamó la atención de Sofia Coppola, quien la propuso para protagonizar el proyecto de una “La Sirenita”, en cuento de Hans Christian Andersen.

Pero, por entonces Maya era una desconocida y los estudios temieron por su elección. La pulseada la ganó Chloe Moretz y entonces Coppola se bajó del proyecto.

Su carrera desde el estallido Stranger Things promete poner todo de cabeza. Foto: Netflix.

Sin amedrentarse, Hawke se mantuvo firme. Mientras, despuntó con la miniserie Mujercitas de la BBC donde interpretó a Jo.

El “no” a algo como La Sirenita le terminó abriendo otras puertas.

Había un nuevo público a la espera y así pronto Maya Hawke se convirtió en una de las caras nuevas en sumarse a la exitosa Stranger Things 3. Lejos de convertirse en un personaje pasajero, su Robin atrapó. Hoy su rostro se reconoce por todo el mundo.

La carrera ya comenzó: Hawke tiene en carpeta estrenos como Mainstream escrita y dirigida por Gia Coppola (sobrina de Sofia, se van pasando el dato) y Human Capital con Marisa Tomei.