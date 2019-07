Messi mejoró su nivel, pero no tuvo suerte

Cuando todo el mundo futbolístico lo esperaba, Lionel Messi jugó su mejor partido en toda la Copa América, pero vaya paradoja, la Selección argentina perdió con Brasil 2 a 0 y se quedó sin la final del torneo, con la suerte esquiva en las oportunidades claras que tuvo de cambiar el rumbo del encuentro.

El capitán argentino mostró recursos y se brindó en pos de la recuperación del balón, más allá que algunas veces las combinaciones con el "Kun" Agüero o con Lautaro Martínez, no terminaron de redondearse de manera satisfactoria.

En el primer tiempo, luego del gol de Brasil, el capitán argentino mostró la manera en que debía encararse el partido y de su gambeta el equipo se adelantó unos metros.

Cada vez que buscó la posición de Casemiro dejó desairado el hombre del Real Madrid, que abusó de las faltas, sin que el árbitro Roddy Zambrano lo amoneste.

En la primera etapa, le colocó un pase milimétrico a la cabeza de Agüero, pero el balón se estrelló en el travesaño, y en cada intervención Messi marcó la diferencia.

Tal vez la falta de fortuna acompañó en demasía a los hombres albicelestes, pero siempre Messi se las ingenió para poder ser conductor, salir de la telaraña del mediocampo brasileño y hasta tratar de posicionarse como definidor de la jugada.

En sus dos más claras, en el minuto 12 del segundo tiempo, Messi estrelló el balón en el poste derecho de Allison con una volea a la carrera, y a los 21 el portero del Liverpool atenazó un tiro libre de la "Pulga" en el ángulo superior derecho.

Luego trató de asociarse un poco más con Agüero, pero no pudo encontrar el punto necesario para tener más insistencia a la hora de penetrar la defensa brasileña, que ganó más por la experiencia que por la virtud individual.

Cada vez que Messi perdió la pelota se esforzó por recuperarla, pero se quedó en el intento sobre los minutos finales cuando Brasil pudo marcar la diferencia en la red del arco de Franco Armani.

El rosarino, de 32 años, había deseado públicamente que esta Copa América 2019 sea su primera vez en un torneo "grande" y mayor con la camiseta albiceleste. En Brasil, Lionel Messi esperaba al fin poder levantar una copa con su Selección tras ocho intentos fallidos.

Después de haberlo ganado todo con el Barcelona, con la Albiceste sumaba frustraciones en los grandes torneos... y así seguirá siendo.

Habrá que esperar otra vez, al menos un año hasta la Copa América 2020 Argentina-Colombia, para que Messi tenga su revancha contra las críticas y aquellos que no se permiten disfrutarlo, mientras otros empiezan a extrañarlo.