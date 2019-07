La salteña Abby afronta desafíos y enamora en suelo mexicano

La cantautora, actriz, y productora Abigail Gacioppo sigue superando desafíos y su propuesta se extiende hacia otras fronteras.

La joven metanense, conocida artísticamente como Abby, se encuentra en México, de la mano de CMX (Celebraty Management México) que la promociona en los diferentes medios de comunicación.

La cantautora Abby se encuentra por primera vez en nuestro país con el fin de invitar al público y a los medios a conocer su propuesta, letras y música, que se entrelazan perfecto y que dan como resultado, la dosis perfecta para alimentar el ánimo y la esperanza”, dijeron directivos de CMX.

“Abby es una artista que compone lo que interpreta cuya diferencia es justamente el nivel y el lenguaje de su música, porque las emociones que transmiten sus canciones, ayudan para nunca rendirnos ante cualquier eventualidad de la vida. Ella está en CMX dispuesta a enamorar nuestro ánimo con su talento y sus canciones”, agregaron.

Hamburgo es el nombre de la productora alemana que eligió una canción de su autoría para musicalizar el documental Mein Argentinien - Die Ewige Krise.

“En la actualidad me encuentro preparando mi segundo disco, del cual ya están disponible en todas

las plataformas musicales 3 de los sencillos: Sigo en pie, Posible (canción inspirada en la travesía del Himalaya de Juan Maggi, atleta con una historia de vida, esfuerzo y fe increíble) y La loca de la casa”, comentó Abby.

Esta joven, de 26 años, nació el 19 de marzo de 1993, en la ciudad de San José de Metán.

“Comencé con la música desde muy temprana edad, ya a los 8 años de edad estaba segura que mi vocación era cantar. Desde pequeña tomé clases de teatro, coreografías, canto e incursioné en el aprendizaje de varios instrumentos, entre ellos piano y guitarra. Mis padres me inculcaron que el aprendizaje es lo fundamental para enfrentar la vida, y eso lo impuse en cada paso que di. En los inicios de mi carrera, participé en innumerables eventos, fiestas y festivales de mi provincia”, señaló la metanense.

Lógicamente, a medida que fue sumando experiencia y sabiduría, su carrera empezó a construirse con una base sólida.

“Fuí finalista del concurso Gran Show, un programa televisivo conducido por el Teto Medina, en Canal 9 de Salta. Hubo un número apreciable de participantes, que exhibieron un notable nivel, la verdad que me sorprendió llegar hasta las instancias decisivas. Entre los halagos de aquella época también conseguí el primer puesto del certamen La canción Argentina 2016”, agregó la artista.

Pero no todo se reflejó en sus cuerdas vocales, siempre cristalizó grandes dotes para la actuación.

“Desde que me fuí a estudiar a Tucumán, el campo de acción se expandió y empecé a contar con mayores posibilidades para explayarme en lo que me gusta. Desde el mes de julio de 2016 hasta la actualidad soy parte de la obra musical Tina, el rumor de una nación. Tengo la fortuna de participar como actriz principal. Llevamos más de 650 funciones, con notable éxito a lo largo y ancho de la provincia de Tucumán”, aseguró.

Fue parte de la Quinta Jornada de Teatro Musical Argentina, con la presencia del maestro Fernando Albinrrate (tallerista), Matías Ibarra y Alejandro Ibarra (coreógrafos). Realizó dos talleres intensivos del “Laboratorio del Personaje”, que abordó la construcción de un personaje en el teatro musical y como contar una historia a través de una canción.

Su estilo musical, vinculado al pop latino, le permite abrirse y compartir con los diferentes géneros. Por eso no es extraño que haya participado de grandes fiestas folclóricas, como la Fiesta Chayera, del riojano Sergio Galleguillo, donde compartió escenario con Soledad Pastorutti, Los Carabajal y Los Tekis, entre otros.

“Recorro el país con mis conciertos, me apasiona concer mi país y poder mostrales mi propuesta. Recuerdo que fuí parte del elenco de Argentina Despierta 2017, en la ciudad de Córdoba, junto a Nancy Amancio y Evan Craft”, aseveró la salteña.

Su primer disco se titula ¿Quién será el autor? “Un disco de sonido cristalino, espiritual, como el simple y mágico hecho de vivir. Canciones de mi autoría que entrelazan optimismo, que invitan a seguir luchando por nuestros sueños e ideales, a no rendirnos, guiados por nuestra fe, logrando ser cada día mejor, siendo cada día más felices”, acotó.