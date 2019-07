Con una inversión inicial de más de U$S 7 millones, comenzará la exploración de la formación geológica Los Monos en el norte provincial para verificar su potencial en gas no convencional. Las máquinas ya comenzaron a llegar a Salta para trabajar en lo que potencialmente sería una de las reservas de gas no convencional más grande del mundo, incluso mayor que Vaca Muerta.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Sebastián Barrios, dio a conocer por Radio Salta que esta semana empezaron a llegar las maquinarias para las tareas exploratorias que estarán a cargo de las compañías Tecpetrol y Pampa Energía, con una inversión de más de 7 millones de dólares.“Esta semana empezaron a llegar las primeras cargas del equipo de perforación encargado de hacer esta tarea. Es algo sumamente importante para la provincia.TEnemos mucha esperanza los pocos datos que tenemos son muy alentadores. Es una reserva muy grande no sabemos si es convencional o no convencional”.

El trabajador explicó que si se confirma el potencial de Los Monos, luego vendrá la discusión sobre cómo extraer ese gas que está a más de cinco mil metros de profundidad. Se estima que será a través del sistema “fracking”, ya que el gas está atrapado entre rocas que habría que romper.

Barrios recordó que desde 1993 que no se hace ninguna exploración en el norte provincial, tras la privatización de YPF.

Un estudio reveló años atrás que Salta posee una gran reserva de gas no convencional; dichos yacimientos se encuentran en la cuenca chacoparanaense y se trata de una formación geológica conocida como Los Monos, que se extiende desde Santa Cruz (Bolivia) hacia el sur, abarcando las provincias de Salta y Jujuy .

Para algunos funcionarios del área de energía, la capacidad de producción de esta región y los avances de Bolivia en la materia hacen prioritario que se comience a discutir las posibilidades que a la Argentina le puede dar una reserva que podría albergar más gas que el propio gigante Vaca Muerta, pero que requiere de grandes inversiones y tecnología de avanzada en materia de búsquedas de no convencionales.

En 2012, el entonces secretario de Energía Flavio Aguilera había informado que técnicamente el yacimiento norteño es más grande que el que se encuentra en Neuquén, ‘El yacimiento Los Monos estaría abarcando más hectáreas que Vaca Muerta pero a diferencia del yacimiento de Neuquén, en Salta se requerirán más pozos y a más profundidad” había resaltado el entonces titular del área energética de la provincia.