Central Norte, a la espera de Medrán

En Central Norte aún no arrancaron con las negociaciones con los jugadores que continuarán en el plantel.

Hay cierto hermetismo pero también confianza en la dirigencia para que la base continúe la próxima temporada en el Federal A.

Se espera que desde mañana el panorama sea más claro en Central Norte, por ahora no hay ningún refuerzo confirmado, pese a que había varios jugadores de San Jorge de Tucumán que interesaban en barrio norte, pero de a poco estos futbolistas fueron arreglando con otros clubes de la categoría.

Mientras tanto, Enzo “Demonio” Vargas quedó libre de Chaco For Ever y pidió permiso para entrenar en Central Norte, aunque aún nadie negoció con el jugador para sumarlo al plantel.

Vargas no tuvo casi participación en el último Federal A y la dirigencia chaqueña decidió dejarlo libre.

Por otro lado, el juvenil Aarón Varela, quien integró el plantel del ascenso y convirtió un gol en el debut de Medrán como DT en el clásico frente a Juventud Antoniana y otro en el torneo frente a Mitre, se encuentra a prueba en Rosario Central, que definirá en los próximos días si se queda con el atacante azabache.

Ezequiel Medrán ya tiene en carpeta dos o tres jugadores para traer de Cerro Porteño tras su visita a Paraguay.

El entrenador llegará a Salta el 12 de julio y arrancaría la pretemporada el lunes 15, teniendo en cuenta que el inicio del campeonato será el 1 de septiembre, aún sin un formato y zonas confirmadas por parte del Consejo Federal, salvo las extraoficiales zonas norte y sur. Cabe destacar que el cuerpo técnico azabache se está desintegrando con las salidas del PF Víctor Cuellar y el entrenador de arquero Federico Acuña.

Con respecto a jugadores con pasado en Central Norte que quedaron libres de sus respectivos clubes están: Sergio Oga (libre de Gimnasia de Mendoza), Germán Weiner (libre de Cipolletti) y Pablo Motta (libre de Gimnasia y Tiro).

El hincha también está a la expectativa de lo que ocurrirá en Central Norte en esta temporada, la llegada de refuerzos, la continuidad de los referentes del plantel, pero el principal “refuerzo” para este campeonato sin lugar a dudas tendrán que ser los mismos hinchas con el pago de su cuota social para afrontar lo que vendrá.