Se pone en marcha el Silk Way Rally

La segunda fecha del Mundial de rally cross country inicia a 19 mil kilómetros de distancia hoy en el Silk Way Rally que unirá Rusia, Mongolia y China, con la presencia de los hermanos Kevin y Luciano Benavides, entre otros importantes pilotos de primer nivel mundial.

Irkutsk será el punto de largada en la primera de las diez etapas que tendrá esta carrera. La llegada es Baykalsk, casi 256 kilómetros. Los pilotos cumplirán 205 km de enlace y otros 50,87 km de especial.

Los hermanos de Salta van por un objetivo firme: adueñarse del Mundial. Kevin pretende darle el título a Honda y Luciano la copa junior a KTM.

“El Mundial es mi objetivo, aunque no estoy obsesionado. Voy de menos a más. Vengo de la lesión del hombro, estoy a un 90%, pero para el manejo me siento bien y me queda un camino para seguir mejorando. Ahora se despierta de nuevo el calendario, con tres carreras seguidas por un mes de diferencia (Silk Way Rally, Atacama Rally y el Rally de Marruecos)”, comentó el mayor de los salteños.



Luciano también habló de las posibilidades que tiene y de la pelea mano a mano con el chileno José Ignacio Cornejo, entre los pilotos juveniles.

“Sueño con ser campeón del mundo en junior. Sé que es un objetivo posible y estar entre los cinco mejores en la general como un reto ambicioso. La idea es llegar de la mejor manera al Dakar”.

Sam Sunderland fue el ganador de la fecha inicial en Abu Dhabi y tiene 31 puntos, mientras que el menor de los salteños fue segundo, por lo que suma 23 unidades. Cornejo completó el podio (21) y Kevin finalizó cuarto (16).

Sunderland y el más grande de los Benavides llegan como los principales candidatos a quedarse con el Silk Way Rally, teniendo en cuenta que Toby Price, Matthias Walkner (ambos de KTM), Pablo Quintanilla (Husqvarna), ni Ricky Brabec (Honda) estarán presente.

El que reaparece de a poco de su lesión es Joan Barreda Bort, compañero de Kevin.

Además, estarán Adrien van Beveren y Xavier de Soultrait con el argentino Franco Caimi por Yamaha y la reciente incorporación de Hero, el portugués Paulo Gonçalves.