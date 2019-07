El imperio contraataca

El seleccionado argentino de fútbol, tras cerrar su participación en la Copa América, planifica su futuro con una agenda que incluye partidos amistosos, pero principalmente resoluciones institucionales con nombres propios y puestos clave de cara al comienzo de las eliminatorias sudamericanas y la próxima Copa América 2020.

El primer punto, de carácter urgente, reviste en la situación del astro Lionel Messi, expulsado ante Chile en su duelo con Gary Medel, con el agravado de sus declaraciones pospartido, que apuntaron directamente a la Conmebol.

Messi trató de “corrupto” al ente que regula el fútbol sudamericano. Una acusación directa y fuerte que generó mucho más ruido por el emisor de turno. El mejor jugador del mundo dejó de lado su habitual cordialidad y perfil bajo y, en modo “Maradona” dejó en claro su postura sobre los fallos arbitrales y la utilización del VAR en Brasil.

La Conmebol analiza la sanción a Messi, quien descansa en Rosario, su ciudad natal. El máximo goleador histórico de la Argentina recibirá una multa económica y aguardará para saber cuántos partidos de suspensión deberá cumplir.

La AFA, de la mano del presidente Claudio Tapia, apoya a Messi e intentará que aquella tarjeta roja exhibida por el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar quede sin efecto, a juzgar por las imágenes de video.

Tapia, de escasa exposición mediática durante la Copa América, prefirió no criticar abiertamente a la Conmebol, pero se puso del lado de Messi.

Las eliminatorias sudamericanas, que comenzarán en marzo del año próximo, y la Copa América 2020, que Argentina organizará en conjunto con Colombia, son instancias que aparecen en el horizonte, con el interrogante Messi y la relación AFA-Conmebol bajo la lupa ¿Conmebol se permitirá una Copa América sin Messi?

Mientras tanto, el entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, fue confirmado hasta diciembre. El desempeño del equipo en el certamen continental fue aceptable, con críticas unánimes tras la caída ante Colombia y el empate con Paraguay que desnudaron un armado erróneo del plantel. Sin candidatos disponibles a la vista, por diferentes motivos, Scaloni continúa.

La foto entre Messi, Tapia y Scaloni en la despedida de la Copa América afianzó ese concepto de cara a los amistosos que restan en 2019.

El seleccionado albiceleste emprenderá viaje a Estados Unidos en septiembre, con compromisos ante Chile (jueves 5) y México (martes 10), y el 9 de octubre jugará en el Signal Iduna Park de Dortumund frente a Alemania. El calendario de amistosos también comprendería una gira por Asia para noviembre, que no fue confirmada aún.

En tanto, la tarea de César Luis Menotti como director de Selecciones Nacionales sigue en observación.

La prestación del entrenador campeón del mundo en Argentina 78 también recibió críticas con una discusión evitable, vía televisión, con el exdefensor Oscar Ruggeri y una nota de su firma para un medio español sobre el presente del equipo de Scaloni.

El aporte de Menotti resultó escaso hasta el momento. Su mayor exposición se produjo en una conferencia de prensa para la presentación de los convocados para la Copa América, con asistencia al predio de la AFA durante los primeros entrenamientos, pero su intención de sumarse al plantel en Brasil nunca se materializó.

La AFA tendrá por delante mucho trabajo, mientras prosigue en la búsqueda de una estabilización institucional y futbolística que no llega y por momentos se percibe muy lejana.