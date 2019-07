Persiguió con el auto a su ex mujer que iba con el novio, la chocó, se bajó y la mató a cuchilladas

Vanesa Bulacio tenía 42 años, era mamá de cuatro chicos y trabajaba como empleada. Vanesa fue asesinada a puñaladas por su ex pareja en Florencio Varela. Su nombre se suma a la lista negra de femicidios que, según cifras oficiales, indican que matan a una mujer cada 30 horas.

“La apuñaló con furia y sobre todo pensando que ya no sería de nadie”, escribió en sus redes sociales Mary Bulacio, una de las hermanas de Vanesa.

El asesino fue identificado como Antonio Ramón Rojas, alias “Chino”, de 60 años. Después de atacar a Vanesa, huyó del lugar a bordo de su utilitario e chocó contra un tren. Fuentes judiciales no descartaron en diálogo con Clarín que haya querido suicidarse.

El crimen ocurrió el sábado pasado en el cruce de Beruti y Estrada, en Florencio Varela. Alli estaba Vanesa con un conocido cuando apareció Rojas en escena. “La vio con otra persona a bordo de un vehículo y...”, dijeron las fuentes sin poder completar la frase ante el feroz ataque.

Hay versiones que indican que Rojas persiguió al coche en el que iban Vanesa y su acompañante, pero las fuentes sólo explicaron que ‘los chocó para interceptarlos‘ con su utilitario. Luego, Rojas se bajó de su Fiat Fiorino blanca y, sin decir nada, atacó de varias cuchilladas a Vanesa, tras lo cual escapó en su coche.

Vanesa fue trasladada de urgencia al hospital El Cruce de Florencio Varela, donde murió a las pocas horas a raíz de las lesiones sufridas.

Mientras escapaba, Rojas llegó a la intersección de la avenida Juan Domingo Perón y Bolivia e intentó cruzar con la barrera baja mientras pasaba el ferrocarril. Tras el impacto, el hombre fue llevado al hospital ya que sufrió una fractura. Al día siguiente recibió el alta y quedó detenido.

Rojas fue acusado por el “femicidio” de Vanesa y este lunes negó a declarar ante la fiscal de la causa, Vanesa Maiola, de la UFI N°6 de Florencio Varela.

“Desde ahora, es un ángel que cuida a sus hijos y a nosotras. Te amo hermana, te amaré siempre!!! Seremos tus guías para tus niños y los amaremos mucho. No caigo, no entiendo, no sé qué hacer, quiero abrazarte y no puedo”, posteó en Facebook Gladis, otra hermana de Vanesa.