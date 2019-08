Dólar hoy: tras los anuncios, llega a $ 61 y el riesgo país pasa los 1.800 puntos

Las medidas económicas anunciadas por el Gobierno y las palabras de autocrítica del presidente Mauricio Macri, no alcanzaron para calmar el dólar ni el riesgo país.

Tras un arranque en leve baja, la divisa pegó un nuevo salto de 6% en el mercado mayorista cuando ni había pasado media hora de la apertura. Sube $ 3,10, a $ 58,75 en la plaza donde operan bancos y empresas, mientras que a nivel minorista cotiza a $ 61 en el Banco Nación, 3 pesos más. El dólar había cerrado a $ 58,32 el martes, según el promedio del Banco Central, y acumulaba una suba de 25% desde el viernes anterior a las PASO.

Tras la fuerte devaluación del lunes, el Central, además de subir la tasa de las Leliq, salió a vender divisas por primera vez desde que recibió el visto bueno del FMI. Se desprendió de US$ 105 millones el lunes y de US$ 150 millones en martes. El tope que puede vender, según lo pautado con el Fondo, son US$ 250 millones.

Según Gustavo Quintana, operador de PR Mercado de Cambios, hay un escenario de ‘inestabilidad e incertidumbre y con una fuerte demanda de divisas, atendida casi exclusivamente por la presencia oficial en todos los segmentos del mercado mayorista‘. Y agregó que la tendencia alcista solo pudo moderarse cuando intervino el Central.

Los bonos de la deuda seguían en rojo y, en consecuencia, el riesgo país no encuentra un techo. Avanza 7,24%, a 1867 puntos básicos.

El resultado de las PASO, después de un viernes en el que habían subido fuerte la Bolsa descontando una victoria de Macri, además de disparar el dólar, hizo trizas el valor de las acciones argentinas tanto en Buenos Aires como en Wall Street.?