El Gobierno aplicaría la Ley de Abastecimiento para congelar las naftas al no acordar con las petroleras

El congelamiento del precio de los combustibles por 90 días fue una de las medidas que había anunciado el presidente Mauricio Macri ayer, en un mensaje grabado desde la residencia oficial de Olivos, como parte del paquete económico destinado a mejorar la situación de la clase media, golpeada por la crisis económica y la disparada del dólar.

Sin embargo, hasta hoy no hubo acuerdo con las petroleras en las negociaciones según confirmaron diferentes medios nacionales por lo que el Ejecutivo avanzará ahora de manera unilateral para frenar el precio de los combustibles al 9 de agosto.

Según informó Infobae, el Gobierno mantuvo conversaciones telefónicas con las principales empresas del sector esta mañana, no hubo acuerdo y utilizaría como base la ley de Abastecimiento sancionada en 1974 para ordenar la medida. La resolución la firmarán el secretario de Energía Gustavo Lopetegui, y el secretario de Comercio, Ignacio Werner.

En concreto, la medida incluye, según la versión original que anunció Macri, el congelamiento por 90 días del precio en pesos de las naftas, los gasoils y el del crudo. Este precio será el que cada refinería había fijado con su proveedor. Se tomarán las variables del precio del dólar y el Brent del viernes pasado, 9 de agosto: TC USD 45,19 y BRENT, USD 59.

En un documento que por ahora no difundieron las petroleras advierten que avanzar con una medida de fijación de precios resultaría "seguramente en una caída de la actividad y revisión de los planes de inversión ya comprometidos". Hace menos de tres meses, Shell y Exxon Mobil habían anunciado su pase a desarrollo en la producción de Vaca Muerta, que significa más inversiones para acelerar la extracción. La empresa de Galuccio, por su parte, había salido a cotizar en Wall Street hace dos semanas, con el fin de recaudar fondos para incrementar sus inversiones. Las petroleras no integradas dicen que se ven más perjudicadas que las que sí lo están, como YPF y Pan American Energy (PAE), que tiene las estaciones de servicio Axion, informó La Nación.

En el Gobierno responden que eso es "una falacia", ya que la medida afectaría a todas las empresas por igual, y, sobre todo, a los mayores productores, como YPF y PAE. El único refinador que no tiene producción propia es Raízen, que tiene las licencias de Shell, pero que ya no está integrado a las petrolera, y es el que estaría más afectado con la no congelación de precios, porque debería comprar el barril a un tipo de cambio devaluado y venderlo al mercado con un dólar a $45.

En la cartera de Energía, sin embargo, se está considerando un mecanismo para que con la ley de abastecimiento, los gastos sean compartidos entre productoras y refinerías.