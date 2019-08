Para el bicho, el doping de Silva fue por tratamiento de fertilidad

Argentinos Juniors emitió este jueves un comunicado en el que explicó que el delantero Santiago Silva, quien fue inhabilitado provisoriamente por la Superliga debido a un control antidoping positivo cuando jugaba en Gimnasia y Esgrima La Plata, se realizó meses atrás un tratamiento de fertilidad.

“El jugador Santiago Silva, en enero de este año, se sometió junto a su pareja a un tratamiento de fertilidad para tener familia. Jugando para Gimnasia y Esgrima de La Plata, el 12 de abril en el encuentro frente a Newell’s Olds Boys de Rosario, le tocó el control antidoping y dio positivo por testosterona, que es una hormona masculina que se utiliza para estos tratamientos”, indicó el club de La Paternal.

“En toda su carrera, el jugador, nunca tuvo inconvenientes y jamás tomó nada para lograr una ventaja deportiva, simplemente ante un tema personal, quiso buscar un nuevo embarazo con su pareja”, continuó el escrito de la dirigencia del bicho.

“Se fija la fecha de la audiencia para el 25 de septiembre y provisionalmente se suspende al jugador hasta esa fecha, no dándole la posibilidad de trabajar ni de expresarse. El club ya solicitó la contraprueba y se tratará de que esta situación particular sea tratada y se escuche al jugador antes de esa fecha”, agregó el comunicado.

“Hay casos anteriores de estas sustancias sin suspensión, ya que nunca se buscó rédito deportivo. Desde nuestra institución acompañamos primero a Santiago Silva y también trabajamos por los intereses deportivos”, concluyó la notificación.

Debido a la sanción, el atacante uruguayo no podrá estar presente en el partido de la tercera fecha ante Banfield, a disputarse este viernes desde las 19 en el estadio Diego Armando Maradona.