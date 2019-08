Kloosterboer defenestró a Gaudio: "El estaba haciéndose el ‘machirulo’ en la radio"

Marcela Kloosterboer no se guardó nada y esta vez no tuvo piedad con su ex, Gastón Gaudio. La actriz recordó su histórica y fatal pelea con el tenista en 2005. En su momento, el propio deportista salió a decir que por esa pelea perdió ante Roger Federer en uno de los partidos más importantes de su vida.

La pelea comenzó luego de que el tenista contará en el programa de radio Andy Kusnetzoff que había estado con geishas que lo "atendían como un rey" en su estadía en Shangai. Al enterarse de esto, Marcela lo llamó y discutió con él hasta altas horas de la madrugada.

Ahora, la actriz ironizó sobre aquella situación y apuntó contra su ex: "Bueno, el detalle es que jugaba contra Federer así que era un poco difícil que gane".

Y agregó: "Él lo contó en un programa y yo justo me subí al auto, prendí la radio y lo escuché a Gastón contando esta anécdota. Era el día que me iba de luna de miel (con Fernando Sieling). Empecé a buscar el teléfono de Andy para decirle: ‘¡Andy, atendeme!’".