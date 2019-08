Ramona, la experta "sapera" competirá a nivel nacional

El Carril ya tuvo, en años anteriores, dos representantes en esta disciplina de lanzamiento de precisión en la instancia final nacional. Ahora buscarán el podio máximo.

La buena puntería de doña Ramona Montañez para embocar las fichas en la boca del sapo la llevó a ser la mejor en la provincia en los recientes juegos Evita, en cuya competencia participan los más experimentados mayores en este juego de destreza, tan practicado en las zonas rurales argentinas.

El sapo como disciplina para adultos mayores fue incorporado en los Juegos Nacionales Evita en el año 2008.

Desde entonces los abuelos del Valle de Lerma se destacan, Varios de ellos llegaron a las finales. Ramona se está entrenando con sus amigos.

Tiene 5 años en el área de adultos mayores, donde se integran en diferentes actividades, como las recreativas y deportivas. Con 68 años, la representante salteña competirá en septiembre en Miramar, en las instancias finales. Estará allí junto a otro representante de Salta.

"Tenemos una representante a nivel provincial, ella clasificó en sapo en la categoría femenino y es doña Ramonita Montañez. Estamos felices por los resultados, llevamos trabajando todo el año apuntando y motivando a los abuelos para llegar a viajar y conocer otros lugares a través de la competencia, más aún cuando se trata del deporte", contó José María Morales, del área de Adultos Mayores de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de El Carril.

En Miramar

Ramona estaría viajando a mediados de septiembre a Miramar para los juegos Evita nacionales, este año se adelantaron, antes las nacionales se hacían a fines de octubre y los provinciales eran en septiembre pero ahora se adelantaron. "Nosotros velamos por el buen trato y las patologías que puedan llegar a surgir dentro de la etapa del adulto mayor, pero siempre los motivamos a competir y aquí están los resultados", destaca Morales.

Destacan los compañeros de Ramona que tiene una técnica mejorada del lanzamiento de la ficha de bronce. La coordinación entre la postura y la puntería son únicas. Como si hubiera practicado este juego de hace muchos años.

"Un día me enseñaron a lanzar y me entretuve mucho. Con mis compañeros de El Carril jugamos bastante, ellos me ayudan en la puntería. Hago muchos puntos al embocar al sapo y a la vieja", detalla la campeona salteña de los adultos mayores.

Tiene buen pulso, y su mirada se deposita en embocar la mayor cantidad de fichas. En la competencia nacional de septiembre habrá dos representantes del Valle de Lerma que accederán a un viaje todo pago: "Siempre destacamos que hay posibilidad de conocer otros lugares, Ramona va a conocer Miramar siete días, con todo pagado por la Nación gracias a los juegos Evita", cuenta el profesor Morales orgulloso de Ramona.

Carrileños en la punta

El año pasado también otro representante de El Carril llegó a la final, se trató de la excelente performance de don Félix "Espejito" Espejo. Participó tres años seguidos. Ganó las instancias provinciales y luego llegó a las finales nacionales.

El año pasado don Félix se clasificó tercero a nivel país. La experiencia en este tipo de deportes de habilidad la inicio doña Hortensia Zerda, que fue la primera en participar y ganar a nivel provincial, hace cinco años. De este gran equipo carrileño ahora surgió doña Ramona Montañez. Su innata puntería la convirtió en una de las mejores a nivel país.