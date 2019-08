Respuestas a los jubilados

Dora Carracedo (Capital): ¿Cómo se actualizan los aumentos para jubilados docentes? ¿Cuándo corresponde el próximo incremento y de cuánto es? Gracias.

Buen día Dora: Los docentes jubilados reciben aumentos en marzo y septiembre. Estos incrementos surgen de la evolución de un índice conocido como RIPDOC (remuneración imponible promedio de los docentes) que se calcula con los datos de la declaraciones juradas presentadas ante AFIP.

En rigor, se trata de un cociente entre la masa de remuneraciones sujetas a aportes de los docentes en actividad y el total de docentes. No se consideran montos no remunerativos y la información corresponde solo a jurisdicciones incluidas en el sistema nacional (recuerde que hay provincias, como

Buenos Aires o Córdoba, que mantienen sus cajas previsionales provinciales).

En lo que va del año los docentes han recibido un aumento de 25,62% en marzo. Este aumento surgió de considerar la evolución del índice RIPDOC durante el segundo semestre de 2018.

El próximo aumento se otorgará en septiembre, aunque aún no se conoce su cuantía porque no se ha anunciado oficialmente. Es destacable que ese aumento tomará ya información del primer semestre 2019 y por lo tanto los aumentos de las paritarias negociadas en marzo van a ser de incidencia.

Cesilio Medina (Pichanal): Tengo 86 años, estoy jubilado por la ex Caja de Salta. Desde hace tres años que no puedo conseguir que Anses me haga una propuesta por la Reparación Histórica. Cuando ingreso a “Mi Anses” siempre me encuentro con un cartel que dice que mi “caso es de mayor complejidad”. No sé qué hacer.

Hola Cesilio. Entiendo su preocupación: han pasado tres años y aún no ha podido conocer la oferta que le hace Anses; obviamente no ha podido aceptar ni rechazar la misma, porque nunca hubo tal propuesta. Si bien hace unas semanas venció oficialmente el plazo de tres años para la tramitación de la

“Reparación Histórica”(ley 27.260) , aun quedan varias cuestiones por resolver. Una de ellas es de la miles de jubilados que por haberse jubilado mediante normas provinciales aún no encuentran respuesta.

De todas formas, para su tranquilidad es bueno que sepa que aún podrá solucionar el tema. El organismo publicó recientemente la resolución 176/2019 que establece que “aquellos beneficiarios que no hubiesen rechazado la propuesta podrán continuar con el procedimiento previsto en el Programa

Nacional de Reparación Histórica”. Además la norma crea “un canal de interacción personalizada con el beneficiario en el marco de la ley Nº 27.260, considerando las singularidades de cada caso”. Es de esperar que en breve tenga novedades.

Gladys Tapia Choque (Tartagal): Soy extranjera, hace 8 años que vivo en Salta y recibo la asignación universal por hijo. Me enteré que me cortaron la asignación y cuando fui a averiguar en Anses me dijeron que hay “presunción de no residencia en el país”. ¿Qué puedo hacer?

Buen día Gladys. La asignación universal por hijo (AUH) efectivamente le corresponde a los extranjeros o naturalizados siempre que cuenten con más de 3 años de residencia en nuestro país. Para el cobro se exige mantener la residencia en Argentina.

En las últimas semanas se han conocido casos de suspensiones que aplicó el gobierno a beneficiarios extranjeros de la AUH que cruzan las fronteras. Estas suspensiones surgen de cruces de datos con el área de migraciones. Le sugiero que se acerque por Anses y presente documentación que acredite que Ud. ha regresado al país para que así le activen nuevamente el beneficio.

Lamentablemente los beneficiarios no son notificados con antelación, el beneficio se suspende “preventivamente” y la persona se entera al dejar de percibir. Situación que se mantiene por varios meses hasta que se pueden hacer los trámites.