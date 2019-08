Rodríguez: “Nosotros vamos a dar pelea”

Central Norte tiene la cabeza puesta en el debut en el Federal A frente a Juventud Unida de Gualeguaychú el próximo 1 de septiembre, a las 14, en Entre Ríos.

Federico “Bocha” Rodríguez, uno de los referentes del plantel y capitán en el último clásico frente al santo, se refirió a la puesta a punto del equipo pensando ya en el inicio del torneo.

“Estos amistoso sirven para ver las virtudes y los defectos que tiene el equipo. Estos partidos son para seguir corrigiendo cosas a pocos días que comience el torneo”, le comentó Rodríguez a El Tribuno.

El Bocha también se mostró contento por la capitanía y por volver al gol luego de mucho tiempo y justo en un clásico.

“En lo personal, más allá de que el capitán es Ova (Young) y el técnico me haya designado, a uno lo pone contento ver que el esfuerzo que uno hace en el día a día tiene sus frutos. Tengo que seguir trabajando para rendir de la mejor manera”, sostuvo el defensor, quien además agregó: “Para un jugador hacer un gol en un clásico es lindo, el único gol que había hecho con Central fue con el pie (contra Mitre) y no con la cabeza, esta vez puede marcar con la virtud que uno tiene. Fue un lindo gol, se trabajó en la semana, el cuerpo técnico hace mucho hincapié a la pelota parada y quedó demostrado que tuvimos varias situaciones”.

A pocos días del debut, el marcador central también hizo referencia a los refuerzos.

“Los chicos que llegaron se van acoplando al plantel, a medida que pasan las prácticas nos vamos conociendo más, sabemos que falta que lleguen refuerzos. Nos enfocamos en tratar que llegar bien, es fundamental estar comprometidos en el proyecto que tiene el club”.

Rodríguez compartiría dupla con Patricio Krupoviesa para el inicio del campeonato, justamente la zaga central que logró el ascenso al Federal A.

“Con El Pato (Krupoviesa) jugamos casi todo el torneo el año pasado, uno ya lo conoce, en estos partidos amistosos fuimos los elegido para integrar la defensa. Todavía falta para que comience el torneo y todos trabajamos para que el técnico defina cual será el equipo”.

Por último, el jugador surgido de las inferiores de Comercio se refirió a las aspiraciones de Central Norte en este Federal A: “Nosotros vamos a dar pelea, tenemos que ir partido a partido y no mirar más lejos, la gente va a querer que seamos protagonistas y para eso trabajamos. Tenemos que hacer un buen torneo, nuestra idea es estar entre los seis clasificados para luchar por el ascenso”.