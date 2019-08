River quiere seguir su excelente racha frente a Cerro Porteño

River buscará hoy continuar por la senda del triunfo cuando reciba a Cerro Porteño, en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores, cotejo que marcará el regreso del arquero Juan Pablo Carrizo al estadio Monumental.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19.15 en el estadio Antonio Vespucio Liberti, será controlado por el árbitro Víctor Hugo Carrillo, de Perú, e irá televisado en directo por la señal deportiva Fox Sports.

En tanto, la revancha será el próximo jueves 29 de agosto en el estadio General Pablo Rojas, popularmente conocido como La Nueva Olla, y el ganador de esta serie se medirá con el vencedor del partido entre Liga de Quito y Boca, por lo cual podría jugarse un nuevo Superclásico argentino por Copa Libertadores.

Pero lo cierto es que River viene entonado tras haber vencido como visitante a Racing por 6 a 1 en la Superliga y el entrenador Marcelo Gallardo tiene pensado repetir el equipo, por lo cual jugarían los mismos once que comenzaron disputando el partido en Avellaneda.

Si bien se especulaba con que Lucas Pratto podría ser de la partida desde el inicio, Gallardo mantendría como titular a la dupla integrada por Rafael Santos Borré y Matías Suárez, por lo cual el ex-Vélez seguiría en el banco de suplentes.

En tanto, el defensor Javier Pinola ya tiene el alta médica tras recuperarse de un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha que sufrió el 23 de julio pasado, pero Gallardo no lo pondrá en el once inicial.

En la vereda de enfrente, el arquero Juan Pablo Carrizo regresará hoy al estadio de River después de ocho años y la incógnita pasa por saber cómo será recibido por el público, ya que el guardavallas emigró del equipo de Núñez tras producirse el descenso a la Primera B Nacional en 2011.

El arquero será de la partida en el once titular de Cerro Porteño, dirigido por el entrenador Miguel Ángel Russo, quien no tendrá disponible a Marcos Cáceres, que tiene una rotura fibrilar y estará varias semanas afuera de las canchas.

Los equipos

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz; Rafael Santos Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Cerro Porteño: Juan Pablo Carrizo; Salustiano Candia, Juan Patiño, Fernando Amorebieta; Santiago Arzamendia; Federico Carrizo, Juan Aguilar, Mathías Villasanti; Óscar Ruiz; Nelson Haedo Valdez y Joaquín Larrivey. DT: Miguel Ángel Russo.

Estadio: Antonio Vespucio Liberti (River) - Árbitro: Víctor Hugo Carrillo (Perú) - Hora: 19.15 - TV: Fox Sports.