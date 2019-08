VIDEO Kike Teruel lamentó cómo trató la prensa el caso de su sobrino: “Hubo mala intención”

La cobertura de los diferentes medios por las denuncias de abuso sexual que pesan sobre Lautaro Teruel (27 años), hijo del líder de Los Nocheros, Mario Teruel, fue objeto de reproche por parte de Kike, tío del joven que está con prisión preventiva.

Lautaro fue imputado hace un mes por “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas” junto a Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán. Además, está denunciado en otro caso por los delitos de exhibiciones obscenas agravadas (dos hechos) y abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) en concurso real.

En una visita del grupo folclórico a Flor de Tarde por el canal Magazzine, Kike manifestó su profundo fastidio por el tratamiento del caso: “Cuando el hijo de un jugador de fútbol hace algo, ¿se saca a todo el club? Cuando el hijo de un actor hace algo, ¿se saca a todo el elenco? ¿Nombran la obra? Esto es así de sencillo. Por qué para que se lea una nota y se sepa mandan un video, una canción y detallan todoà que lo pongan en policiales lo que corresponda. Eso me molestó”.

“¿Por qué tienen que decir Los Nocheros? Acá pasó algo muy feo, desde Salta se lo ve peor porque no es nada lindo ver todos los noticieros”, continuó el artista. Kike enfatizó: “Emocionalmente estamos hechos bolsa, esto no pasa porque lo hayan dejado de decir. Esto es algo que nos afecta como familia. Esto no va a pasar de un día para otro ni va a ser fácil”.

Con Álvaro Teruel, cantante de Los Nocheros y hermano de Lautaro Teruel presente en el estudio, Kike Teruel concluyó lapidario contra la prensa: “Hubo una muy mala intención”.