Para Estrada, su sucesor no tendrá ningún sobresalto

Emiliano Estrada dejó el Ministerio de Economía para dedicarse de lleno a su campaña por la vicegobernación de Salta en la fórmula que comparte con Sergio Leavy. El lunes asume en su reemplazo Javier Montero, quien se venía desempeñando como síndico de la Provincia.

El exministro resaltó los logros de su gestión al frente de la cartera de Economía y le auguró a su sucesor una gestión en la que no debería enfrentar mayores sobresaltos, pese a la incertidumbre económica que domina a todo el país en el marco de las elecciones presidenciales y las medidas económicas que impulsa el Gobierno nacional para contrarrestar la derrota en las PASO.

En diálogo con El Tribuno, Estrada destacó que "están garantizados los recursos para el aguinaldo y para el bono que vence el 6 de enero de 2020".

Según sus palabras, "la situación en la que asume (el próximo ministro) es una situación en la que no hace falta ningún tipo de ajuste para equilibrar fiscalmente la Provincia, no tiene situaciones de iliquidez y cuenta con los recursos necesarios para hacer frente hasta fin de año a las obligaciones, con lo cual es una situación de estabilidad y previsibilidad que llevaría a que no haya ningún problema hasta diciembre".

Estrada recordó que cuando asumió a fines de 2017, "la Provincia terminó con un déficit de casi 5.000 millones de pesos y, en 2018 y hasta junio de este año que son los últimos datos que tenemos, la situación es de equilibrio fiscal". Reveló que "el 6 de enero vence una deuda de 16 millones de dólares del Fondo del Bicentenario y ya están comprados, previo a la devaluación, los dólares para esa obligación, con lo cual está garantizado el pago".

"Me voy con la característica de no haber incrementado el endeudamiento, además el 28 de diciembre de 2017 cancelamos el programa de Letras que tenía la Provincia desde hacía varios meses por 2.100 millones de pesos, con lo cual hoy solo están vigentes los vencimientos de los bonos emitidos en 2012 y 2016", explicó.

Con respecto a las medidas económicas aplicadas por Nación tras el revés en las PASO y el impacto que generan en las provincias, donde Salta pierde más de $1.118 millones en términos anuales, Estrada explicó: "Uno tiene garantizada la estabilidad de las cuentas en el momento que se cuenta con recursos e ingresos presupuestarios que, si después el Gobierno nacional decide recortarlos, se hace necesario reprogramar financieramente todo. Pero entiendo que el reclamo que se le está haciendo va a ser escuchado porque no pueden haber tomado una medida como esta unilateralmente, que además no va a tener efecto en el bolsillo de la gente ya que todos sabemos lo que pasa en Argentina cuando se aplican este tipo de medidas: aumenta la rentabilidad empresarial y la baja de precios no llega al bolsillo de la gente".

Estrada consideró que su administración tuvo dos hitos importantes. Uno fue el cumplimiento de la promesa de estabilizar fiscalmente la Provincia en un año. "Lo logramos cuando parecía imposible y cuando todo el mundo esperaba que hubiera despidos, pero lo tratamos con el foco de que no sean los trabajadores la variable de ajuste", dijo. El otro fue no haber tomado deuda. "Fue la gran joya de mi gestión porque, en este escenario de la Argentina, haber tomado deuda hubiese sido como pedirle a un prestamista", agregó.

Estrada remarcó: "El próximo ministro se encuentra con una cartera que tiene previsión y previsibilidad, no va a tener problemas porque la Provincia está ordenada y, por otro lado, se encuentra con un escenario nacional de incertidumbre en el que, al estar la Provincia ordenada, debería tener mayor estabilidad en el marco de lo que vive el país".