Por evitar una agresión casi lo matan

El poder del microtráfico se está convirtiendo en violencia sin límites en los barrios más pobres de esta capital.

Así lo denunció una mujer a nuestro medio después de denunciar que su padre fue violentamente agredido por una familia de vendedores de droga, cuando el hombre salió en defensa de dos mujeres vecinas.

La denunciante, cuya identidad se reserva por cuestiones de seguridad, dijo que su padre se encontraba en la calle cuando sobre la vereda de sus vecinos llegaron las mujeres de dos conocidos distribuidores de droga del barrio Finca Independencia y comenzaron a agredir verbalmente y luego físicamente a sus vecinas, por cuestiones que no pudo averiguar.

La violencia exhibida hizo que el hombre intentara poner fin a la violencia y ni bien intervino verbalmente, se apersonaron dos conocidos dealers para manifestarle que no se metiera en asuntos suyos, y trascartón, y a modo de una demostración del poder de la calle, le aplicaron brutales garrotazos y golpes en toda su humanidad, para que entienda quién manda en esa zona.

El hombre tuvo que ser auxiliado por sus hijas que evitaron un homicidio, ya que los delincuentes y agresores blandían un cuchillo o navaja.

La información sobre los sucesos nos llegó a través de las redes sociales y contactos periodísticos que dan fe de la violencia callejera que sufren lo vecinos de los barrios del este, colapsados por la droga, el alcohol y una alta tasa de desocupación de la juventud.

Una de las vecinas se refirió al asunto: "Hola gente, quería compartir con ustedes la situación que estamos pasando con mi familia".

Allí envía una foto de un hombre ensangrentado por los golpes. Lo identifica como su familiar. Luego dice: "Las lesiones que se le ven son porque al mediodía los otros dos hijos de re..." y envía la foto de un tal Fiki y Bebé, y los ubica como dealers de barrio Finca Independencia.

Otra denuncia por el Face dice sobre el suceso: "Lo agarraron a palos a mi papá dejándole un tajo en la cabeza , dedos fracturados y encima uno de ellos quería apuñalarlo, gracias a que mi hermana lo metió como pudo adentro de la casa evitó que lo maten, pero desde la puerta de la casa le gritaron que los iban a matar a él y a mi hermana, ella vive con sus hijos chicos". Allí explicó que todo sucedió porque las mujeres de los dealers junto a ellos estaban agrediendo con palos y cuchillos a dos vecinas.

El hombre por intervenir fue brutalmente agredido.

Allí la mujer asegura: "La verdad que estamos aterrados. No sabemos qué hacer, además en el momento que fue la policía con la ambulancia los agresores desde la esquina hacían alarde de su obra. La mujer dice que los mismos efectivos no hicieron nada porque no había una denuncia y que por eso hoy buscan en las redes sociales la contención pública de este flagelo.

Aclaró que ya está hecha la denuncia y la misma se encuentra en manos de fiscalía.

Luego, la mujer declaró que "no nos queda otra que hacer justicia por mano propia si esto no se resuelve".