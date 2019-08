Si sufrís de migraña y ya probaste todo… No dejés de leer esta nota

Al contrario de lo que muchas personas creen, la migraña es mucho más que un simple dolor de cabeza. Es una enfermedad neurológica compleja e incapacitante, subdiagnosticada que impacta fuertemente en la vida profesional, personal y familiar de quienes la manifiestan.

La migraña es una enfermedad neurológica, caracterizada por ataques recurrentes de dolor de cabeza de gran intensidad, que puede acompañarse de síntomas como vómitos, náuseas, mayor sensibilidad a la luz, al sonido y a los olores. Estos episodios pueden durar entre 2 y 72 horas.

Es tres veces más común en mujeres que en hombres y afecta con mayor frecuencia a personas de entre 15 y 50 años.

“Esta es una enfermedad invisible y estigmatizada que, incluso, los mismos pacientes escondemos por vergüenza o miedo a vernos perjudicados en el ámbito laboral y social. Cuando quien sufre de migraña tiende a aislarse es signo de que la enfermedad está avanzando. Por eso es muy importante concientizar a la sociedad y visitar al médico, para dar con un tratamiento efectivo para cada persona. Tenemos muchas esperanzas en que los nuevos tratamientos nos permitan alcanzar esa mejor calidad de vida que estamos esperando para nosotros y para nuestras familias”, explica Elena Ruiz de la Torre, Presidenta de la Alianza Europea de Pacientes con Migraña y Dolores de cabeza.

Liderado por el grupo de trabajo de cefaleas de la Sociedad Neurológica Argentina, Poliarquía Consultores realizó un cuestionario específico de migraña a una muestra de 2500 casos representativos de la población general, de acuerdo a parámetros censales. Su objetivo fue comprender el alcance y las características de la migraña a nivel nacional.

“Los migrañosos son muchas más personas de las que imaginamos y, a pesar de ello, la gran mayoría desconoce cuál es la enfermedad que lo incapacita. Nuestra responsabilidad como Especialistas en Neurología, y de la sociedad en general, es informar, educar y lograr que aquellos para quienes el dolor de cabeza es un problema en su vida consulten a un médico. Sólo de esa manera podremos ayudar a los pacientes a cambiar su calidad de vida a través de un tratamiento efectivo”, resume la Dra. María Teresa Goicochea, Neurólogo de Clínica del Dolor de Fleni.

Principales resultados:

El 53% de los argentinos sufrió al menos un dolor de cabeza en los últimos 12 meses

Según los datos obtenidos a 6 de cada 10 personas que sufren de dolores de cabeza les molesta la luz o los ruidos durante la crisis.

La mitad de ellos siente que el dolor de cabeza limita su actividad física o intelectual.

Respecto a la duración del dolor, cerca del 40% declara que sus dolores de cabeza duran habitualmente más de 4 horas si no toma ningún analgésico. Un porcentaje similar declaró tener dolores frecuentes.

Principales desencadenantes de la migraña: Es interesante analizar la percepción que tienen los encuestados respecto del motivo que origina los dolores de cabeza, de manera tal que el 40% de los migrañosos afirma que el episodio de migraña está desencadenado por el estrés. En menor medida un 11% lo asocia con dificultades o con la modificación de su sueño habitual, y un 10% menciona la relación de los dolores de cabeza con la menstruación o cambios hormonales. Otras causas mencionadas como desencadenantes fueron: 1) los alimentos; 2) problemas cervicales; 3) el clima y la temperatura; 4) y cansancio visual.

Intensidad de la migraña: A través de la encuesta se evalúa el nivel de intensidad de los dolores que registran los migrañosos. Más de la mitad califican su dolor de cabeza como severo, mientras que 3 de cada 10 lo califican como un dolor moderado.

Diagnóstico de migraña por profesional médico: Uno de los principales hallazgos de la investigación es que el 62% de los migrañosos consultó en alguna oportunidad a un médico o a personal de salud por los dolores de cabeza, pero sólo un 37% consultó con un médico especialista en neurología o en dolor. Únicamente el 32% afirma haber sido diagnosticado por un profesional bajo la denominación de migraña.

Principal medida adoptada frente a los dolores: La investigación también indaga sobre las medidas adoptadas frente al dolor de cabeza. Los resultados indican que 6 de cada 10 migrañosos decide automedicarse para combatir el dolory sólo un 12% toma analgésicos o antimigrañosos que fueron recetados por el médico.

Edad en la que comenzaron los síntomas de migraña: Al ser consultados acerca de la edad en la que comenzaron a tener dolores de cabeza, el 35% declara que sucedió entre los 12 y 19 años. Un 27% de los migrañosos menciona que fue durante los 30 y 49 años, mientras que el 19% dice que ocurrió entre los 20 y 29 años.

Cuatro tipos de dolor de cabeza y la diferencia con la migraña (ilustración 3). Vector: 123RF.

“La migraña permanece con bajo niveles de reconocimiento y tratamiento. Existen en Argentina muchas personas sin diagnosticar que recurren a la automedicación, lo cual provoca efectos rebote que complejizan aún más el cuadro. Es por eso que a quienes sufren fuertes dolores de cabeza los especialistas recomendamos consultar al médico, obtener su diagnóstico y comenzar un tratamiento efectivo que permita mejorar su calidad de vida y recuperar el tiempo perdido causado por esta enfermedad impredecible”, asegura el Dr. Daniel Doctorovich, Médico Neurólogo, Jefe de la Sección Cefaleas del Hospital Italiano.

“El subdiagnóstico y el estigma social de la enfermedad genera miedo anticipatorio y mucha culpa, lo cual hace que los pacientes no hagan planes a futuro porque temen suspenderlos. Es importante comprender que los migrañosos nacen con esa predisposición, no es algo que se adopta, ya que la migraña es causada por una predisposición genética cerebral a reaccionar de más a algunos estímulos. Por eso resulta imprescindible hablar de ella y visibilizarla, para que la sociedad en su conjunto comprenda que no es sólo un simple dolor de cabeza sino que es una enfermedad que sin un adecuado tratamiento reduce la posibilidad de llevar una vida normal” indica la Dra. Fiorella Martín Bertuzzi, Médica Neuróloga, miembro del Servicio de Neurología del Hospital Italiano.

Nuevo tratamiento

Se llama Erenumab y es el primer tratamiento diseñado específicamente para prevenir los ataques de migraña que actúa bloqueando el receptor del CGRP (péptido relacionado con el gen de la calcitonina), aprobado por la A.N.M.A.T en enero del 2019. En los años 80’ se descubrió el CGRP y se comenzó a considerar su rol en la migraña. Luego un estudio clínico demostró que este neuropéptido se libera en cantidades significativas durante los ataques de migraña.

Erenumab demostró disminución en la cantidad de crisis de migraña al mes, en la utilización de fármacos para el dolor y demostró mejoras en las escalas de calidad de vida.

En cuanto a la administración Erenumab es de aplicación subcutánea mensual, auto inyectable y ha demostrado su eficacia en más de 3000 pacientes que participaron de los ensayos clínicos con un perfil de seguridad y tolerabilidad similar al placebo.

Erenumab fue aprobado por FDA en mayo del 2018 y por la Agencia Europea de medicamentos EMA en julio 2018. Hasta diciembre del 2018 se reportaron más de 165.000 pacientes tratados con Erenumab en todo el mundo.

“La migraña es una enfermedad crónica y muy incapacitante que afecta todos los aspectos de la vida de los pacientes, desde el trabajo hasta el tiempo de ocio con familiares y amigos. Erenumab esta específicamente diseñado para prevenir la migraña, una alternativa muy esperada que podría transformar la vida de aquellos pacientes a los que las terapias actuales no funcionan o no son bien toleradas. La migraña no es un simple dolor de cabeza”, comentó la Dra. Sabrina Levi, Gerente Médico de Neurociencias del laboratorio Novartis.