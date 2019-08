"Se afectan servicios esenciales por la medida de la Nación"

La fiscal de Estado, Pamela Calletti, sostuvo ayer que la reducción de casi 1.200 millones de pesos de coparticipación afecta "servicios esenciales para los salteños". Durante tres meses Salta tendrá recortes en el dinero que debe girar la Nación por la medida del presidente Mauricio Macri de eliminar el IVA en 14 alimentos y la elevación del piso del impuesto a las Ganancias. Esos tributos forman parte del reparto ente las provincias.

Salta es una de las catorce jurisdicciones que recurrió a la Corte Suprema de Justicia a través de una acción de inconstitucionalidad por los dos decretos que emitió Macri tras los resultados de las elecciones primarias del 11 de agosto.

En una entrevista con Radio Salta, la fiscal de Estado apuntó: "Es una medida inconsulta, unilateral e inconstitucional. Disponen de recursos que le correspondían a la Provincia".

"No estamos en contra de que se adopten medidas (eliminación del IVA y elevación de Ganancias), lo que no puede hacer es avasallar la Constitución, no respetar las autonomías. La Provincia tenía afectados recursos según su ley de Presupuesto para prestar servicios esenciales", insistió Calletti.

Remarcó que en otras oportunidades hubo diálogo y se plasmaron en los pactos y consensos fiscales. "El Presidente carece de facultades para dictar este tipo de normas, de tipo tributario, alternando el régimen de coparticipación", acentuó la funcionaria.

Los casi 1.200 millones de pesos, para tener una dimensión, superan por poco a los 1.089 millones de pesos que implicaron la negociación salarial para los estatales tras el último paro docente.

Las provincias

Además de Salta recurrieron a la Corte Suprema Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Si bien las presentaciones se hicieron en forma separada, el contenido de todos los documentos es similar.

El impacto en las arcas se da después del cambio en el Ministerio de Economía. El lunes asumió Javier Montero tras la renuncia de Emiliano Estrada, quien es precandidato a vicegobernador del Frente de Todos.

Antes de su salida, Estrada aseguró que quedaron recursos para afrontar el aguinaldo de los empleados y los vencimientos de deuda de enero de 2020.

Salta es una de las provincias que tiene una fuerte dependencia de las transferencias nacionales. Estos recursos representan aproximadamente un 70 por ciento del total.

La recaudación provincial, por otra parte, deja ver la crisis. En julio, en términos nominal e interanual solo se incrementó un 29,99 por ciento. No obstante, la inflación en esos doce meses fue del 54,4 por ciento. Es decir que no hubo un crecimiento real y la caída es más que notoria.

