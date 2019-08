Alerta por recetas y diagnósticos sobre problemas en la vista

Las dudas sobre la legitimidad de los diagnósticos y recetas de anteojos recayó sobre una fundación dedicada a la vista y que realiza este tipo de intervenciones en localidades del Valle de Lerma para vecinos de escasos recursos.

Conocida como "Baja visión", la fundación realizó estas semanas atenciones supuestamente gratuitas a cientos de pobladores de Rosario de Lerma, El Carril y Chicoana. En la mayoría de los casos se terminó cobrando un valor, aunque ínfimo, por los anteojos recetados, aunque la convocatoria al público era sin costo. Atraídos por el sistema de atención rápida y dentro de todo accesible para el vecino, muchos acudieron al personal de esta institución, que en ningún momento aseguraron ser oftalmólogos.

"No tienen matrícula a la vista de todos de los oftalmólogos o profesionales idóneos en esta materia que atienden a los vecinos. Es grave este hecho porque recetan con un diagnóstico que no sabemos quién lo realiza. Y si fueran técnicos ópticos sería aún de mayor gravedad, porque el único autorizado por ley es un oftalmólogo. Entiendo la necesidad de la gente, pero en estas convocatorias las recetas no tienen firma ni membrete de ningún facultativo", denunció ante El Tribuno Cristian Ozán, que realiza tareas de técnico óptico con la matrícula provincial N´82 avalada por el Ministerio de Salud de la Provincia.

Él, junto a su señora Marta Singh, tiene un comercio óptico en Rosario de Lerma, con todos los permisos correspondientes. En su local, habilitado para tal fin, acudieron numerosos vecinos atendidos por dicha fundación.

"No sabemos si las recetas son ópticas. Ni siquiera la receta tiene membrete de esa institución. Sabemos de los problemas que hubo en Orán, Jujuy, Salta capital y Chicoana por este tipo de atención. Fue denunciado por una oftalmóloga de Orán y al intervenir la Justicia en el secuestro de los elementos recetados se dieron con que no había documentación respaldatoria del origen de estos anteojos".

En Rosario de Lerma se llegaron a atender varios cientos de vecinos a través de un concejal. También en Chicoana a partir de una legisladora. Las recetas que acercaron los vecinos atendidos (fotografías de celular sobre una pantalla de una computadora) evidencian irregularidades en su concepción. No tienen firma del profesional a cargo y las recetas solo eran expuestas en una pantalla de una computadora, sin poder ser facilitadas a cada paciente.

"No estamos seguros si esas recetas estuvieron bien hechas según la patología del paciente. Las denuncias están siendo asentadas ante los organismos de control en Salta y la Justicia. Pero en los pueblos, quién controla a estas fundaciones que ofrecen estos servicios irregulares a los vecinos", sostuvo alarmado Cristian Ozán.

Denuncias y actuaciones de control

El objetivo de la convocatoria, utilizada hasta políticamente en algunos pueblos del interior de Salta, incluye atención para detectar y tratar problemáticas de salud visual, como cataratas y glaucomas. En Salta capital, la Municipalidad decidió suspender en el mes de julio las actividades de esta fundación. En Chicoana se realizaron con buena cantidad de pacientes, al igual que en Rosario de Lerma.

En Jujuy también fueron denunciados. El 17 de agosto pasado El Tribuno de Jujuy publicó sobre la intervención de la Dirección de Auditoría y Control de Gestión del Ministerio de Salud de esa provincia, ante la denuncia que personas bajo el nombre de Fundación “Baja Visión” hacían ejercicio ilegal de la medicina, diagnosticando problemas oftalmológicos y recetando anteojos que ellos mismos venden. En ese marco, se solicitó a la población que no acceda a esos servicios porque “no están habilitados”, y concurran al servicio público del hospital, donde se realizan las prestaciones gratuitas.

Al mismo tiempo, pidió a quienes hayan sido víctimas de estos individuos que actúan en representación de Fundación Argentina “Baja Visión” o Fundación “Baja Visión”, realicen la denuncia correspondiente.