“Los pobladores deben ser parte del desarrollo turístico, no los sirvientes de los hoteles”

El arquitecto Pedro Delheye trabajó en el Teatro Colón, fue director de Cultura de La Plata, actualmente integra la comisión de Patrimonio de la Legislatura porteña y es presidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), una organización internacional no gubernamental que trabaja para la conservación de monumentos y sitios en todo el mundo, y que asesora a la Unesco en cuanto a valor patrimonial. Llegó a Salta para terminar de ultimar los detalles de un seminario internacional que se celebrará del 2 al 4 de octubre sobre “Patrimonio, desarrollo y turismo cultural”, que organizará Icomos junto al Colegio de Arquitectos de Salta, la Universidad Católica, el Gobierno provincial y las municipalidades de Salta y Molinos.

Desde su vasta experiencia en patrimonio y turismo, asegura que los pueblos de los valles salteños conservan sus pobladores que no han sido desplazados a raíz de que la ruta 40 aún no está asfaltada, donde pide poner el foco y seguir con atención. El turismo debe ser “sustentable” dice y advierte “no depredador” en perjuicio de los pobladores originarios.

Colaborador del proyecto de la ley de mecenazgo que se aprobó para la Ciudad de Buenos Aires, en el que privados pueden financiar proyectos artísticos y patrimoniales, señaló que en Salta se repite la situación nacional en cuanto al valor patrimonial. Con mil edificios protegidos en la provincia, explica que aún falta el financiamiento que permita, además de conservarlos, evitar que la declaración de valor patrimonial no se vuelva una condena para el o los propietarios del inmueble.

Icomos vela por un turismo sustentable...

La carta del turismo sustentable de Icomos, que cumple 20 años en octubre, se redactó en 1999 en México, ocho años después de la declaración de sustentabilidad que se hizo en Río (de Janeiro) que fue posicionada a través de un documento del hábitat y la tierra para instalar el tema de la sustentabilidad. Es decir, que todos los organismos internacionales miran a la sustentabilidad. El turismo tiene que ser sustentable, no hay opción. Para nosotros el turismo es sustentable o depredador.

¿Y cómo puede ser sustentable ante una globalización que avanza a pasos agigantados y muchos solo lo ven como un negocio?

Hay que lidiar contra los procesos de turistificación y gentrificación, que se dan cuando un sitio se pone muy de moda, llega el sector empresarial, compra los bienes de valor patrimonial y expulsa a los pobladores. Ese es el proceso que no se debe dar. Nosotros hacemos recomendaciones de cuales deberían ser los temas que los gobiernos locales deberían seguir en patrimonio, como involucrar a la comunidad local, hasta de decir cuales son los bienes patrimonios, hasta de participar en el servicio turístico que implica un turismo sustentable y cultural, sin dejar de lado la comunidad local. Dejar de lado la comunidad local, es dejar de lado los intereses de los mismos y atentar contra el patrimonio cultural y poder generar una depredación de esos sitios.

¿Cómo observa a Salta en este sentido?

El proceso de gentrificación en los Valles no se dio porque no se asfaltó la ruta 40. Entonces, ese proceso de turismo está muy controlado y limitado. Ahora, el día que asfaltemos la ruta hay que trabajar fuertemente con los pueblos para que no sucedan procesos de gentrificación y el turismo masivo no termine quitando el valor patrimonial de estos sitios. Hay pueblos del norte argentino que son muy visitados, que corren ese peligro. Viene Tinelli, te compra los bienes de patrimonio cultural y te hace dos hoteles boutiques. Desde el punto de valor patrimonial es terrible, porque expulsaste a los pobladores y los sacaste del medio a un precio vil, los sacas del sistema comercial que no los beneficia. Por eso, la carta de turismo cultural dice que la comunidad local no solo tiene que ser parte del proceso de patrimonialización, sino también parte de todo este proceso económico que genera el desarrollo, no que los pobladores sean las sirvientas de los hoteles.

Trabajó en iconos históricos en Salta, ¿cómo ve la protección patrimonial aquí?

Salta hizo un enorme trabajo para instalarse como un destino turístico de excelencia. También trabajó en la preservación del patrimonio, aunque igual que otras ciudades debe seguir trabajando. El patrimonio es el legado. La política pública en general en cuanto al patrimonio cultural solo contempla la protección de los inmuebles, pero no el estímulo ni la conservación, ni a nivel nacional ni local.

Hay un listado de bienes patrimoniales a los que se les asigna un valor patrimonial y no se los puede modificar, pero al mismo tiempo no tienen una herramienta financiera para ponerlos en valor. La Comisión Nacional de Monumentos, que es un organismo nacional, no tiene un recurso económico para conservarlo, hace falta una decisión política de conservación y puesta en valor. Yo presido la comisión de Patrimonio de la Legislatura y vemos el problema de cómo conseguir financiación para eso. La ley de mecenazgo que es un público privado que puede llegar a servir para el financiamiento del patrimonio cultural. Salta tiene mil inmuebles protegidos que si querés modificar o transformar necesitan permiso de la Copaups. La Copaups es un organismo serio, con especialistas que tiene los mismos inconvenientes que tenemos todos. La Copaups puede dar fe de la autenticidad del bien, pero no pueden ayudar a la conservación del mismo porque carece de financiación. De esos mil vecinos propietarios del bien patrimonial, hay 900 que son de particulares, vos declarás por ejemplo al Hotel Salta como bien patrimonial de enorme valor, pero el dueño del hotel puede pedirle al estado que lo ayude a conservarlo y el estado te dice que no tiene las herramientas. Es algo que hay que discutir. Tenemos que trabajar para que esos bienes se conserven en mejor estado o restaurarlos. Hay que terminar con esta pelea del desarrollo inmobiliario y patrimonio, no pueden atentar uno de otro, es algo que se debe concertar. En Salta, esa convivencia no la veo mal, pero siempre es de conflicto. Ni el patrimonio puede tener el flujo del desarrollo ni el desarrollo llevarse por delante el patrimonio cultural. Salta tiene una gran oferta turística patrimonial, uno lo ve en el entorno de la plaza, por ejemplo. Salta se convirtió en el centro de desarrollo turístico en el norte. Vende patrimonio y paisaje cultural, ahora, hay que protegerlo, sino en una generación se pierde el desarrollo turístico.